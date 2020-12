Wściekły Tom Cruise krzyczał na członków ekipy. George Clooney zabrał głos

– Jeśli zobaczę, że zrobisz to ponownie, to cię kur** zwolnię. A jeśli zrobi to ktoś inny z ekipy, będzie z nim tak samo. Czy ty, czy ty – nigdy kur** więcej tego nie róbcie – krzyczał Tom Cruise na nagraniu opublikowanym przez portal londyńskiej gazety „The Sun”. Do zdarzenia doszło na planie „Mission: Impossible 7”, którego Cruise jest także producentem.

Według „The Sun” aktor zdenerwował się, gdy zobaczył, że dwóch członków ekipy produkcyjnej stało w odległości mniejszej niż metr od siebie przy ekranie komputera. Kontynuując przypomniał, że z powodu pandemii branża przechodzi kryzys, a ludzie tracą swoje domy. – Nie zamkniemy tej produkcji. Czy to zrozumiałe? Jeżeli zobaczę taką sytuację ponownie, to was kur** nie ma – dodawał.

Tom Cruise krzyczy na członków ekipy. George Clooney komentuje

Wielu komentatorów zwróciło uwagę na to, że Cruise mógł pohamować emocje i zareagować mniej impulsywnie. Innego zdania jest za to George Clooney, który rozmawiał z amerykańskim dziennikarzem radiowym Howardem Sternem. – Nie zareagował przesadnie, ponieważ to jest istotny problem – stwierdził gwiazdor nawiązując do lekceważenia zasad sanitarnych przez członków ekip produkcyjnych.

Clooney zaznaczył przy tym, że sam nie zareagowałby w tak impulsywny sposób, ale rozumie zachowanie Cruise'a. Przypomniał, że to on jako producent jest odpowiedzialny za wszystkich pracujących na planie, a w przypadku pojawienia się zakażeń i wstrzymania zdjęć, wielu ludzi może później stracić pracę. – Muszą to zrozumieć i być odpowiedzialnymi – dodał.

