Ojciec Britney Spears odpowiada na głosy krytyki. „Kocham swoją córkę”

W ubiegłym miesiącu Samuel D. Ingham III, adwokat Britney Spears poinformował podczas rozprawy w sądzie, że jego klientka, znana na całym świecie piosenkarka, „boi się” swojego ojca, a on podejmuje decyzje biznesowe bez jej wiedzy. 39-latka jest ubezwłasnowolniona od 2008 roku – ma wyznaczonego opiekuna prawnego, bez którego nie może sama podejmować żadnych decyzji dotyczących swojego życia. W 2019 roku do „opieki” nad Spears została wyznaczona przez sąd Jodi Montgomery, która zastąpiła ojca artystki, gdy miał on problemy ze zdrowiem.

W rozmowie z CNN Jamie Spears, ojciec artystki, bronił swojego postępowania, tłumacząc, że chce chronić córkę przed „osobami, które mają egoistyczne pobudki” . Mężczyzna przekonuje, że miał dobre stosunki z córką do sierpnia tego roku, gdy Ingham złożył wniosek o usunięcie go ze stanowiska opiekuna prawnego i wyznaczył Bessemer Trust do pełnienia funkcji współopiekuna. Na rozprawie tej adwokat piosenkarki oskarżył jej ojca o brak przejrzystości w prowadzeniu jej spraw. Chodziło między innymi o zatrudnienie innego menadżera bez jej wiedzy.

„ Kocham swoją córkę i bardzo za nią tęsknie”

Według ojca Spears, to że nie rozmawiał z córką od sierpnia, jest celowym działaniem jej nowego prawnika. – Kocham swoją córkę i bardzo za nią tęsknie. Kiedy członek rodziny potrzebuje specjalnej troski i ochrony, rodzina musi tak zintensyfikować swoje działania, aby to robić. Robiłem to przez ostatnich 12 lat, aby bezwarunkowo ją chronić i kochać. Mam i nadal będę miał do niej niezachwianą miłość i będę jej zaciekle bronić przed osobami, które mają „własne interesy” i chcą skrzywdzić ją lub moją rodzinę – podkreślił w rozmowie z CNN Jamie Spears.

Adwokat Jamie Spears, Vivian Lee Thoreen, również stwierdziła, że nowy adwokat Britney uniemożliwia kontakty z nią. – Relację Jamiego z Britney nie różnią się od przeciętnych relacji ojciec-córka, ponieważ zawsze były między nimi miłość i szacunek. Dopóki wyznaczony przez sąd nowy prawnik Britney nie poinstruował Jamiego, aby się z nią nie kontaktował, rozmawiali często i regularnie przez całe 12 lat – mówiła.

