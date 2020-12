Brad Pitt obchodzi 57. urodziny. Oto jego najlepsze role filmowe

Brad Pitt urodził się w Shawnee w Oklahomie 18 grudnia 1963 roku. Ma dwójkę rodzeństwa – brata Douglasa i siostrę Julie. Przez jakiś czas studiował dziennikarstwo, jednak ostatecznie zdecydował, że pojedzie do Los Angeles. Potem chciał studiować reklamę i grafikę, jednak ostatecznie przez sześć lat uczył się aktorstwa pod opieką Roya Londona. Podejmował wtedy różne prace – rozdawał ulotki czy reklamował sieć restauracji El Pollo Loco w stroju kurczaka.

Początkowo pojawiał się w telewizyjnych operach mydlanych. Na dużym ekranie zadebiutował w filmie „Mniej niż zero” w 1987 roku. Przełomem w jego karierze okazał się film „Thelma i Louise” z 1991 roku. Następnie przyszły inne znane role, jak ta w „Rzece życia” Roberta Redforda. Później pojawił się w głośnych produkcjach jak: „Wywiadzie z wampirem” , „Wichrach namiętności” , „Siedem” czy „Ocean's Eleven” .

Najlepsze filmy z Bradem Pittem według użytkowników serwisu Rotten Tomatoes

15. „Zabójstwo Jesse’ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda” (2007)



Legendarny Jesse James przyjmuje do szajki Roberta Forda. W tym samym czasie stróże prawa próbują dopaść nieuchwytnego przestępcę.



14. „Tajne przez poufne” (2008)

Pracownica siłowni znajduje płytę CD należącą do byłego agenta CIA. Myśląc, że zawiera tajne dokumenty, postanawia się na nich wzbogacić.



13. „Fight Club” (1999)



Dwóch mężczyzn znudzonych rutyną zakłada klub, w którym co tydzień odbywają się walki na gołe pięści.



12. „Rzeka życia” (1992)



Dwóch braci o odmiennych charakterach łączy pasja do wędkarstwa.



11. „Siedem” (1995)



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.



10. „Ocean's Eleven” (2001)



Zaraz po wyjściu z więzienia Danny Ocean planuje napaść jednocześnie na trzy kasyna w Las Vegas. W tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców.



9. „Thelma i Louise” (1991)



Dwie przyjaciółki udają się na weekend w góry. Nieszczęśliwy wypadek sprawia, że podejmują ucieczkę przed ścigającym je detektywem.



8. „Drzewo życia” (2011)



Mimo skomplikowanych relacji z ojcem Jack ma szczęśliwe dzieciństwo. Gdy wkracza w dorosłość, staje się zagubiony i wyobcowany.



7. „Pewnego razu... w Hollywood” (2019)



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.



6. „The Big Short” (2015)



W 2008 roku światowe rynki finansowe i bankowe dopadł kryzys gospodarczy, na którym wzbogaciła się jedynie garstka ludzi, przewidująca nadchodzącą katastrofę



5. „12 małp” (1995)



Więzień zostaje wysłany w przeszłość, aby zapobiec wybuchowi epidemii, która prawie zniszczyła ludzkość.



4. „Bękarty wojny” (2009)



W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera.



3. „Prawdziwy romans” (1993)



Wiodący dotychczas spokojny tryb życia fan kina i komiksów zostaje uwikłany w zabójstwo, handel narkotykami oraz śledztwo FBI.



2. „Moneyball” (2011)



Manager Oakland Athletics, Billy Beane, postanawia zrezygnować z tradycyjnych metod prowadzenia drużyny i wykorzystać nowe analizy komputerowe.



1. „Zniewolony. 12 Years a Slave” (2013)



Połowa XIX wieku. Mieszkaniec Nowego Jorku zostaje porwany i sprzedany jako niewolnik na południe Stanów Zjednoczonych.Czytaj też:

