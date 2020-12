Steven Spielberg obchodzi dziś 74. urodziny! To jego najlepsze produkcje

Steven Spielberg urodził się 18 grudnia 1946 roku w Cincinnati w amerykańskim stanie Ohio. W wieku 18 lat nakręcił swój pierwszy film pełnometrażowy „Firelight” . Trzy lata później powstał kolejny – „Amblin'” . Dzięki tej produkcji, zaledwie 21-letni Spielberg podpisał kontrakt ze studiem Universal.

Zaczynał od produkcji filmów telewizyjnych i seriali, wśród których wymienić można m.in. „Pojedynek na szosie” . W 1974 roku do kin wszedł jego pierwszy tytuł – „Sugarland Express” . Następnie reżyser nakręcił uważany już za kultowy obraz „Szczęki” , który kosztował 10 mln dolarów, a przyniósł zyski w wysokości 470 mln dolarów. Potem powstały kolejne hity – „Bliskie spotkania trzeciego stopnia” , „Poszukiwacze zaginionej Arki” czy „Kolor purpury” .

Spielberg jest dwukrotnym laureatem Oscara za najlepszą reżyserię za tytuły „Lista Schindlera” (1993) oraz „Szeregowiec Ryan” (1998).

Najlepsze filmy Stevena Spielberga według serwisu Rotten Tomatoes

10. „Raport mniejszości” (2002)



W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło.



9. „Most szpiegów” (2015)



Amerykański prawnik, broniąc w sądzie sowieckiego szpiega, ratuje go przed karą śmierci. Wkrótce pojawia się możliwość wymiany więźnia na pilota USA zestrzelonego nad terytorium ZSRR.



8. „Szeregowiec Ryan” (1998)



W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.



7. „Park Jurajski” (1993)



W parku ze sklonowanymi dinozaurami, tuż przed oficjalnym otwarciem, dochodzi do awarii zasilania, a przebywający w nim ludzie muszą ratować życie.



6. „Poszukiwacze zaginionej Arki” (1981)



Indiana Jones wyrusza do Egiptu, gdzie prawdopodobnie odkryto miejsce przechowywania Arki Przymierza. Nie może dopuścić, by trofeum znalazło się w rękach nazistów.



5. „Złap mnie, jeśli potrafisz” (2002)



Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.



4. „Bliskie spotkania trzeciego stopnia” (1977)



Obcy odwiedzają Ziemię. Na spotkanie z nimi wyrusza Roy Neary.



3. „Lista Schindlera” (1993)



Historia przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas II wojny światowej uratował przed pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów.



2. „Szczęki” (1975)



W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.



1. „E.T.” (1982)



Pozostawiony przypadkowo na Ziemi kosmita zaprzyjaźnia się z małym Elliottem. Niezwykły przybysz próbuje wrócić do domu.

