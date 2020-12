Norbi odpowiada Dodzie ws. piosenki „Kobiety są gorące”. „Mnie jak zwykle się dostało”

80 tys. za utwór?

Dorota Rabczewska, znana jako Doda, jako producentka „Dziewczyn z Dubaju” czuwała nad każdym aspektem filmu. Zdradziła, że zajmowała się między innymi wyborem muzyki do obrazu i kontaktem z gwiazdami. W związku z tym, że fabuła „Dziewczyn z Dubaju” jest osadzona w latach 2000-2010, piosenkarka uznała za dobry pomysł, aby wykorzystać utwór Norbiego „Kobiety są gorące”. – W pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, żeby może wziąć „Kobiety są gorące”. Zadzwoniliśmy do Norbiego. Krzyknął nam 80 tysięcy – wspomina piosenkarka. – À propos muzyki do mojego filmu, powiem Wam, jak pazerność gubi. Zadzwoniliśmy do 50 Centa, dostaliśmy prawa do wykorzystania muzyki za ponad 10 tysięcy euro czy tam dolarów – powiedziała.

Norbi: My żądamy za licencję 20 tys. zł

Norbi postanowił wyjaśnić całą sytuację na swoim InstaStory. Jak zaznaczył, to nie on rozmawiał z Dodą, a pośrednik. - Kochani, my żądamy za licencję zawsze tyle samo, czyli 20 tys. zł. Pośrednik, który zaoferował nam tę produkcję, poszedł do producentów filmu i zażądał 80 tys. zł, czyli czterokrotnie więcej. Wyśmiali go, a mnie jak zwykle się dostało. Tyle w temacie - zaznaczył.

O czym będzie film „Dziewczyny z Dubaju” ?

Młoda ambitna dziewczyna od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki.

Twórcy i obsada

Reżyserką filmu jest Maria Sadowska, a scenariusz stworzyła z Mitja Okornem, Lucasem Colemanem, Peterem Pasykiem, Dodą oraz Agnieszką Olejnik. Za zdjęcia odpowiada Artur Rejnart, a producentami są Doda oraz Emil Stępień.

W filmie wystąpili: Paulina Gałązka (Emi), Giulio Berruti, Katarzyna Figura, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk, Józeg Pawłowski, Luca Molinari, Andrea Preti i Iacopo Ricciotti.

Premiera filmu „Dziewczyny z Dubaju”

Datę premiery filmu „Dziewczyny z Dubaju” zaplanowano na 22 stycznia 2021 roku.

