Kraśko o wprowadzeniu kwarantanny narodowej. „To nie jest temat dla celebrytów”

17 grudnia Adam Niedzielski przedstawił założenia tzw. kwarantanny narodowej, która ma obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia. W tym czasie zamknięte będą m.in. hotele oraz stoki narciarskie. Ponadto, rząd wprowadził ograniczenia w poruszaniu się w sylwestra między godziną 19 a 6 rano 1 stycznia. Decyzje rządu negatywnie oceniło kilku celebrytów m.in. Tomasz Karolak czy Karolina Gorczyca. W rozmowie z Plejadą do sprawy odniósł się również Piotr Kraśko. – Celebryci nie powinni wypowiadać się na takie tematy. To temat dla lekarzy, którzy powiedzą, czy obostrzenia są dobre. To pytanie na przykład do Andrzeja Sośnierza, byłego szefa NFZ, który od dawna krytykuje rząd, że w bardzo niewłaściwy sposób prowadzi akcję testowania. Testujemy 30 tys. osób, on od dawna mówi, że powinniśmy testować co najmniej 70 tys. – wyjaśnił.

Jednocześnie dziennikarz TVN24 dodał, że sytuacja jest bardzo poważna. – Porównując Polskę z sąsiadami, u nas jest najwięcej przypadków śmiertelnych na tysiąc mieszkańców. Tworzy się symulacje matematyczne rozwoju epidemii, zależnie od tego, czy korzystamy z komunikacji miejskiej, czy tego nie robimy, czy dzieci chodzą do szkoły, czy dzieci do 18. roku życia chodzą do szkoły, czy w ogóle żadne dzieci nie chodzą do szkoły. Nie widziałem takich wariantów przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia albo premiera – stwierdził.

Kwarantanna narodowa – nowe obostrzenia

W czwartek 17 grudnia Adam Niedzielski poinformował o wprowadzeniu nowych obostrzeń, które będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia. Oto nowe restrykcje ogłoszone przez rząd:

stoki narciarskie będą zamknięte

hotele będą otwarte tylko dla medyków oraz dla pracowników (tzw. hotele pracownicze)

w galeriach handlowych będą otwarte tylko wybrane sklepy

osoby wracające do Polski transportem zbiorowym muszą przebyć 10-dniową kwarantannę

zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową (od godz. 19 w czwartek 31 grudnia do godz. 6 rano następnego dnia)

zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

