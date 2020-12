Doda o śmierci. Gwiazda ujawniła, komu przekaże część majątku

Twórcy piosenek otrzymują z ZAiKS-u tantiemy. Im częściej grany jest utwór w radiu, tym wyższe kwoty zarabiają. W trudnych czasach pandemii dla artystów, którzy nie mogą grać koncertów jest to dodatkowe źródło utrzymania. Ostatnio zdjęcie jednego z dokumentów ZAiKS-u udostępniła w mediach społecznościowych Doda.

„Myślicie o swojej śmierci? Przeraża was, czy patrzycie na nią ze spokojem?” - zapytała swoich fanów Dorota Rabczewska. Do wpisu na Intagramie wokalistka dołączyła zdjęcie formularza Funduszu Pośmiertnego ZAiKS, w którym pokazała, kto po jej śmierci odziedziczy przysługujące jej pieniądze. Gwiazda podjęła decyzję, że dodatkowe środki finansowe otrzymają jej dzieci, a jeśli nie będzie ich miała, to rodzice. Jeśli zdarzyłoby się tak, że mama i tata piosenkarki nie będą wtedy żyli, wówczas cała kwota przejdzie na konto Domu Artysty-Seniora.

Pod postem piosenkarki pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część z nich dotyczyła tego, że artystka nie ma dzieci. Inne nawiązywały do zadanego przez Rabczewską pytania. „Mnie strasznie przeraża śmierć i starość w samotności albo, że nie będę mogła sama wokół siebie zrobić, ale jeszcze bardziej jak myślę, że z roku na rok jesteśmy coraz starsi, moi rodzice i bliscy też i gdyby miało mi ich zabraknąć to boję się, że nie poradzę sobie z tym. Tym bardziej, że z rodziną jestem okropnie związana”; „myślę, i mnie przeraża, ale warto zabezpieczyć bliskich”; „każdego z nas to kiedyś czeka, ale najważniejsze przeżyć życie godnie i w zdrowiu z najbliższymi” - komentowali fani artystki.

