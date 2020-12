Nowy teledysk Quebonafide. Zobacz klip do utworu „Teen Kasia”

Jak tłumaczy Spontan Productions, tytuł utworu nawiązuje do polskiej gwiazdy kina dla dorosłych, Teen Kasi. Klimat samego utworu to sentymentalna podróż do starszych numerów rapera. Aspekty wizualne i kontrast pomiędzy bohaterami klipu, to świadomy zabieg pokazujący genezę hybrydowego środowiska, z którego wywodzi się artysta. Środowiska, w którym jest miejsce dla wszystkich.

Ostatni album Quebonafide – „Romantic Psycho" – był jedną z najlepiej sprzedających się płyt w Polsce w 2020 roku. Wydawnictwo otrzymało status potrójnej platyny.

Czytaj też:

Christina Aguilera skończyła 40 lat. Jak zmieniała się artystka?