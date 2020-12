Michał Szpak pokazał swojego ojca. „Dwa górskie Szpaki”

Michał Szpak zyskał popularność po występie w programie „The X Factor” , w którym zajął drugie miejsce, przegrywając z Gienkiem Loską. Później wystąpił podczas Orange Warsaw Festival i zagrał jako support przed koncertem Suzanne Vegi w Polsce. Zajął też piąte miejsce w programie „Taniec z gwiazdami” . Pod koniec 2011 roku wydał debiutancki minialbum „XI” . Szpak jest laureatem Festiwalu Piosenki Rosyjskiej z utworem „Oczy czarne” , nagrody SuperPremiery na 52. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz nagrody w kategorii SuperArtysta oraz Grand Prix Złote Opole 2016 na 53. KFPP. W 2016 roku reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji. Jest znany z hitów takich jak „Color of Your Life” , „Don't Poison Your Heart” czy „Byle być sobą” .

Szpak ma tysiące fanów – na Instagramie obserwuje go ponad 220 tys.osób, a na Facebooku prawie 240 tys. 17 grudnia piosenkarz postanowił podzielić się z fanami zdjęciem ze swoim ojcem. Widać, że razem wybrali się w góry. „Nie ma jak z Tatą na szlaku. Dwa górskie Szpaki życzą dobrego dnia” – podpisał fotkę artysta.

