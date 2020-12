Sekielski nie do poznania na nowym zdjęciu. Przeszedł metamorfozę

Dokumentalista, dziennikarz i były korespondent wojenny, w marcu 2019 roku postanowił publicznie wypowiedzieć pojedynek swojej tuszy. W sierpniu 2019 roku operację zmniejszenia żołądka, informując wtedy, że waży 185 kilogramów. W lipcu 2020 roku dziennikarz ujawnił, że zrzucił ponad 70 kilogramów.

Sekielski chce motywować innych do zmiany swojego życia i nawyków żywieniowych oraz zachęcać do wprowadzenia aktywności fizycznej. Przygotował między innymi 12-odcinkowy serial „12 wyzwań Sekielskiego”. „W każdym odcinku stanę przed wyzwaniem (bez ściemy i taryfy ulgowej), które da odpowiedź na to, jak bardzo treningi i zmiana stylu życia wpływa na wydolność i sprawność fizyczną mojego organizmu” – przekazał w poście na Instagramie w kwietniu.

Dziennikarz na bieżąco informuje także swoich fanów o postępach w jego powrocie do zdrowia. Tym razem internauci wpadli w zachwyt po tym, jak dziennikarz zamieścił zdjęcie z wizyty u barbera. „Świąteczne strzyżenie i golenie zaliczone. Postanowiłem pozbyć się brody św. Mikołaja (zostały tylko »ostry cień mgły«)” – napisał, nawiązując do słów prezydenta Dudy. Fotkę polubiło już prawie 8 tys. osób.

Metamorfozę Sekielskiego możecie obejrzeć na zdjęciach w naszej galerii.

