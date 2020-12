Weronika Rosati wybrała się z córką na plażę. Internauci krytykują strój dziewczynki

Elisabeth, córka Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego skończyła niedawno trzy lata. – Ona jest bardzo kobieca, jest też elegantką. Potrafi się awanturować, że w śpioszkach wynoszę ją z domu, a jak ma na sobie sukienkę, to jest przeszczęśliwa. Czapkę zdziera z siebie z impetem, ale kapelusz jest ok – opowiadała aktorka. W rozmowie z magazynem „Gala” podkreśliła, że wychowuje dziewczynkę bezstresowo, ponieważ jeszcze zdąży się w życiu nacierpieć. – Wszyscy uważają, że dałam jej sobie wejść na głowę, ale ja myślę, że w życiu czeka ją jeszcze wiele trudnych momentów. Chcę, by miała cudowne dzieciństwo, pełne miłości i beztroski. Chcę jej dać poczucie, że jest kochana ponad wszystko. Wiem, jak wielkie daje to poczucie własnej wartości – stwierdziła.

Ostatnio mała Elisabeth, która mieszka z mamą w Los Angeles, upodobała sobie kostium filmowej Elsy z filmu Kraina lodu. Strój składa się z błękitnej, tiulowej sukienki oraz błękitnych kozaczków do kolana na małym obcasie. Dziewczynce tak bardzo spodobało się przebranie, że poszła w nim nawet na plażę.

Zdjęcia z wyprawy aktorka udostępniła na Instastories. Po ich publikacji na jej profilu pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Internauci zastanawiali się, czy buty na obcasie to odpowiednie obuwie dla trzylatki, szczególnie na plażę. Część komentatorów zwracała uwagę na fakt, że dziewczynka mogła sobie skręcić kostkę lub nabawić się urazy stopy. – Każdy obcas powyżej 2 cm grozi tym, że dziecko zwichnie kostkę. Ponadto noszenie szpilek w tak młodym wieku może skończyć się urazami stopy, bólami mięśni oraz kręgosłupa – powiedział lekarz pediatra Gregor McCoshim.

Czytaj też:

Szczere wyznanie Mai Bohosiewicz. „Tak, jestem DDA”