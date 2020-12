Kilka lat temu zniknęła z show-biznesu. Czym teraz zajmuje się Dorota Deląg?

Kilka lat temu Dorota Deląg, młodsza siostra Pawła Deląga była często obecna na ekranach kin czy telewizorów. Po raz ostatnio widzowie mogli ją oglądać w komedii Planeta singli w 2016 roku. Następnie przez wiele lat walczyła z chorobą. – Nagle dopadła mnie jakaś uciążliwa alergia, która spowodowała potworne swędzenie skóry. Nie mogłam nic jeść, nie mogłam normalnie funkcjonować. A lekarze nie potrafili powiedzieć, co mi jest. Przez siedem miesięcy chodziłam od szpitala do szpitala. Tam tylko faszerowano mnie sterydami, które zresztą zniszczyły mi trzustkę, wątrobę, serce i tarczycę. W pewnym momencie chciano mnie nawet hospitalizować, ale uciekłam. Mogę powiedzieć, że przez swoją nieudolność lekarze zrujnowali mi zdrowie, bo naprawdę przeżyłam koszmar. Na szczęście trafiłam w końcu do wspaniałej pani doktor. Wyprowadziła mnie z choroby i całkowicie zmieniła moją dietę. Rzuciłam papierosy, przestałam pić kawę, odstawiłam mięso – opowiadała w rozmowie z magazynem „Gala”.

Deląg: Długo byłam bezrobotną aktorką

Potem aktorka postanowiła się przebranżowić. – Przez kilka ostatnich lat współprowadziłam agencję reklamową. Ale to był skutek, a nie przyczyna. Długo byłam bezrobotną aktorką. Po pewnym czasie powiedziałam więc sobie: dość. Przed założeniem agencji imałam się różnych zajęć. Robiłam m.in. reportaże w dziale publicystyki TVP i miałam podobno zadatki na świetnego reportera kryminalnego. Harowałam jak wół, ale i tak przez wielu kolegów byłam postrzegana jak aktorka, która zajęła się reportażem, bo ma taką fanaberię – wyjaśniła.

Obecnie Dorota Deląg zajmuje się szkoleniami z zakresu wystąpień publicznych, autoprezentacji i mów motywacyjnych.

Dorota Deląg – kim jest?

Dorota Deląg urodziła się w 1972 roku w Krakowie. Jest aktorką i prezenterką telewizyjną. Ukończyła studia na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Jeszcze w czasie studiów zadebiutowała na ekranie, występując w serialu „Życie jak poker”, a następnie w produkcji TVP „Sukces”. Prowadziła także teleturniej „Znaki zodiaku” na antenie TVP2. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z ról w serialach TVN: „39 i pół” oraz „Camera Cafe”. Zagrała również w wielu innych polskich produkcjach m.in. w „Miodowych latach”, „Niani”, „Ojcu Mateuszu”, „Na dobre i na złe” oraz „Planecie singli”. Brała udział w dziewiątej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Prowadziła talk-show TVN „Między kuchnią a salonem” oraz autorski program „Spotkania Doroty” emitowany przez stację TVN Warszawa.

