Ariana Grande zaręczyła się. Piosenkarka pokazała pierścionek

Ariana Grande w przeszłości spotykała się m.in. z Grahamem Phillipsem, Jordanem Viscomi czy raperem Big Seanem. Przez niemal dwa lata była w związku z Mac Millerem, który zmarł w 2018 roku po przedawkowaniu środków odurzających. Od czerwca tego samego roku piosenkarka była związana z Peterem Davidsonem, czyli komikiem z programu „Saturday Night Live”.

Związek z Davidsonem nie przetrwał próby czasu, chociaż Grande była przez kilka miesięcy zaręczona z komikiem. Magazyn „People” podaje, że od stycznia 2020 roku wokalistka spotyka się z Daltonem Gomezem, z którym zamieszkała krótko po wybuchu pandemii koronawirusa.

Ariana Grande zaręczyła się. Kim jest jej narzeczony?

Wszystko wskazuje na to, że Grande zaręczyła się z Gomezem, co sugeruje jej najnowszy wpis na Instagramie. Piosenkarka, której konto obserwuje 211 mln użytkowników, pochwaliła się pierścionkiem i udostępniła wspólne zdjęcie z narzeczonym. Ten – jak podaje CNN – nie działa w branży rozrywkowej, przez co nie jest dobrze znany mediom. Gomez jest agentem nieruchomości i pracuje na terenie Los Angeles.

