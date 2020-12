Netflix zapowiedział nowości na styczeń. Zobaczcie, czym uraczy nas w nadchodzącym roku

Lupin

Omar Sy jako Arsène Lupin – to pomysł Netfliksa na nawiązanie do klasycznej powieści o złodzieju – gentlemanie. Arsène Lupin to fikcyjna postać stworzona przez Maurice’a Leblanca. W serii książek z początku XX wieku ten wybitnie uzdolniony złodziej o nienagannych manierach wyróżniał się nie tylko wielką pomysłowością swoich kradzieży, ale też pewnym poczuciem sprawiedliwości i okradaniem przede wszystkim osób przedstawianych jako czarne charaktery.



Omar Sy w serialu nie będzie jednak wcielać się w tę postać. Jego bohater, Assane Diop, będzie jedynie inspirować się książkami o Lupinie. Z ich pomocą podejmie się zemsty na osobach, które doprowadziły do niesłusznego oskarżenia jego ojca o kradzież.

W obsadzie pojawią się także Louis Leterrier ("Transporter"), Marcela Said ("Narcos: Meksyk"), Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy i Soufiane Guerrab.



Jako datę premiery serialu "Lupin" wyznaczono 8 stycznia 2021.



Riverdale – sezon 5.



„Sezon 5. serialu »Riverdale« rozpocznie się od ostatnich dni naszych bohaterów jako uczniów Riverdale High. Od epickiego balu po słodko-gorzkie zakończenie szkoły, emocjonalne chwile i pożegnania. Wiele par się rozpadnie, ponieważ każdy pójdzie swoją drogą na studia, lub gdzie indziej. Następnie zobaczymy bohaterów, jako młodych dorosłych, którzy wracają do Riverdale, aby uciec od trudnej przeszłości. A życie – i romanse – staną się jeszcze bardziej skomplikowane”... – czytamy w opisie serialu produkowanego przez The CW.

W 5. sezonie „Riverdale” powrócą: K.J. Apa jako Archie Andrews, Lili Reinhart jako Betty Cooper, Camila Mendes jako Veronica Lodge, Cole Sprouse jako Jughead Jones, Madelaine Petsch jako Cheryl Blossom, Casey Cott jako Kevin Keller, Mark Consuelos jako Hiram Lodge, Charles Melton jako Reggie Mantle, Vanessa Morgan jako Toni Topaz, Mädchen Amick jako Alice Cooper i Erinn Westbrook jako Tabitha Tate.

Seria zadebiutować ma 20 stycznia.



Snowpiercer - sezon 2.

Siedem lat po tym, jak świat zamienił się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrążając nieustannie świat, Snowpiercer ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, a ubodzy w ogonie. Oto opowieść o tym, co się dzieje, kiedy ciemiężeni przez całe życie ludzie postanawiają stawić opór i podnieść bunt.



W serialu główną rolę wciela się Jennifer Connely, znana z hitów takich jak „Piękny umysł” czy „Requiem dla snu”. Obok niej w grają: Daveed Diggs („Cudowny chłopak”), Sheila Vand („O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu”), Annalise Basso („Captain Fantastic”) czy Mickey Sumner („Frances Ha”).



Przeznaczenie: Saga Winx



„Przeznaczenie: Saga WINX” to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z... potworami, które zagrażają ich życiu. Twórcą tej aktorskiej wersji włoskiej kreskówki „Winx Club" Iginio Straffiego jest Brian Young („Pamiętniki wampirów”).

W serialu występują m.in.: Abigail Cowen jako Bloom („The Chilling Adventures of Sabrina”, „The Fosters”), Hannah van der Westhuysen jako Stella „(Grantchester”, „Lamborghini”), Precious Mustapha jako Aisha („Endeavour”), Eliot Salt jako Terra („Normal People”, „Gameface”), Elisha Applebaum jako Musa („Undercover Hooligan”, „No Reasons”), Sadie Soverall jako Beatrix („Rose Plays Julie”), Freddie Thorp jako Riven („Księga czarownic”, „Safe”, „Zawrotna prędkość”), Danny Griffin jako Sky („So Awkward”, „Dżentelmeni”), Theo Graham jako Dane („Clink”, „Hollyoaks”, „Brief Encounters”) i Jacob Dudman jako Sam („The Stranger”, „Medici”, „The A List”) oraz Eve Best („Siostra Jackie”), Robert James-Collier („Downton Abbey”), Josh Cowdery („Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”) Alex Macqueen („The Thick of It”, „Sally 4Ever”) i Eva Birthistle („Brooklyn”, „Upadek królestwa”).



Wikingowie - kolejny sezon



Akcja „Wikingów” toczy się pod koniec VIII wieku w Skandynawii. Głównym bohaterem jest Ragnar Lodbrock – nieustraszony wojownik, który zarazem przejawia silne zdolności przywódcze. Wraz z innymi Wikingami organizuje łupieżcze wyprawy.

Serial „Wikingowie” został stworzony przez scenarzystę Michaela Hirsta na zlecenie kanału telewizyjnego History.



Park Jurajski: Obóz Kredowy - sezon 2.

Akcja serialu „Park Jurajski: Obóz Kredowy” toczy się w tym samym planie czasowym, co hitowy Jurassic World. Opowiada o grupie sześciu nastolatków biorących udział w nowym obozie przygodowym po drugiej stronie Isla Nublar. Gdy dinozaury zaczynają siać na wyspie spustoszenie, dzieciaki uświadamiają sobie, że jeśli chcą przeżyć, muszą ze sobą współpracować. Pozostawieni sami sobie i pozbawieni możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym obozowicze przełamią lody i staną się najpierw przyjaciółmi, a później wręcz rodziną.



Rocketman

„Rocketman” to ekscytująca filmowa biografia supergwiazdy pop – sir Eltona Johna. Jego barwne życie to nie tylko spektakularne kostiumy, przeboje, blichtr i bogactwo. To także skandale, problemy z uzależnieniami, osobiste dramaty i – przede wszystkim – ona: największa miłość życia – muzyka.



Blade Runner 2049

“Blade Runner 2049” Denisa Villeneuve’a, czyli sequel kultowego dzieła Ridleya Scotta z 1982 roku, jest ciekawą propozycją zarówno dla fanów oryginału, jak i nowych widzów. To wizualny majstersztyk, które nadbudowuje mitologię oryginalnego filmu w niespodziewane sposoby - tak o filmie z 2017 roku pisał na łamach Wprost.pl Michał Kaczoń.



Hotel Transylwania



W Hotelu Transylvania potwory mogą odpocząć z daleka od ciekawskich ludzkich oczu. Gospodarzami hotelu są Hrabia Dracula oraz jego 118-letnia córka Mavis, zachowująca się dokładnie tak, jak inne nastolatki. Kiedy Mavis łamie świętą zasadę potworów polegającą na unikaniu kontaktów z ludźmi, wprowadza tym samym w ruch łańcuch wydarzeń, które zagrażają hotelowi Transylwania i egzystencji potworów.



Jezioro Marzeń

To w tym serialu poznaliśmy takich aktorów jak Michelle Williams, Joshua Jackson, Katie Holmes czy James Van Der Beek. W latach 90. „Dawson's Creek” oglądał niemal każdy młody dorosły. W Polsce serial nadawany był od 1998-2003 roku na antenie Polsatu. Od tamtej pory bardzo ciężko było go obejrzeć w sieci. Teraz to się zmieni.



The Netflix Afterparty: The Best Shows of the Worst Year

Jak w tytule. Zapnijcie pasy.



Netflix w nowy rok wejdzie przede wszystkim z kontynuacjami znanych seriali: „Vikingowie”, „Riverdale”, „Rozczarowani”. Nie zabraknie jednak całkowitych nowości. Pojawią się też głośne tytuły na licencji, m.in. „Rocketman”, przedstawiający historię sir Eltona Johna. Poniżej zamieszczamy pełną listę tego, czego możecie się spodziewać w nadchodzącym miesiącu.

Netflix. Nowości na styczeń 2021, produkcje oryginalne



Cobra Kai: Sezon 3



Bonding: Sezon 2



The Netflix Afterparty



50M2



June & Kopi



Będziemy bohaterami 25/12/2020

Poradnik Headspace: Medytacja 01/01/2021

Minimalizm: Czas na mniej 01/01/2021

Domy na miarę marzeń: Sezon 2 01/01/2021

Asphalt Burning 02/01/2021

Nailed It! Meksyk: Sezon 3 05/01/2021

Historia wulgaryzmów: Sezon 1 05/01/2021

Koci Domek Gabi: Sezon 2 05/01/2021

Tony Parker: Ostatni rzut 06/01/2021

Przeżyć śmierć: Sezon 1 06/01/2021

Cząstki kobiety 07/01/2021

Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto: Miniserial 08/01/2021

Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata: Sezon 5 08/01/2021

Lupin: Część 1 08/01/2021

Stuck Apart 08/01/2021

Kroniki Idhunu: Część 2 08/01/2021

Potężny mały Bheem: Festiwal latawców 08/01/2021

Crack: Kokaina, korupcja i konspiracja 11/01/2021

Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę: Miniserial 13/01/2021

The Heartbreak Club 14/01/2021

Bling Empire 15/01/2021

Dwóch ojców 15/01/2021

W strefie wojny 15/01/2021

Rozczarowani: Część 3 15/01/2021

Carmen Sandiego: Sezon 4 15/01/2021

Cześć, ninja!: Sezon 4 19/01/2021

Arsenał szpiega: Sezon 1 20/01/2021

Córka innej matki: Sezon 1 20/01/2021

Gdzie jest mój agent?: Sezon 4 21/01/2021

Riverdale: Sezon 5 21/01/2021

Park Jurajski: Obóz Kredowy: Sezon 2 22/01/2021

Przeznaczenie: Saga Winx 22/01/2021

Dmuchacze szkła: Sezon 2 22/01/2021

Moja babcia jest lesbijką 22/01/2021

Biały Tygrys 22/01/2021

Snowpiercer: Sezon 2 26/01/2021

Go Dog Go 26/01/2021

‘Ohana: Najcenniejszy skarb 29/01/2021

Below Zero 29/01/2021

Wykopaliska 29/01/2021

To my: Brooklyn Saints: Sezon 1 29/01/2021

The Uncanny Counter 31/01/2021

Netflix. Nowości na styczeń 2021, tytuły na licencji



Smerfy 01/01/2021

Głowa rodziny: Sezony 16-18 01/01/2021

Niekończąca się miłość 01/01/2021

Abby Hatcher 01/01/2021

Blade Runner 2049 01/01/2021

Full Out 2: You Got This! 01/01/2021

Hotel Transylwania 01/01/2021

Julie i Julia 01/01/2021

Love Story 01/01/2021

Power Rangers Beast Morphers: Sezon 2 01/01/2021

Running Man: Sezon 1 01/01/2021

Kreatywny mózg 01/01/2021

The Walk. Sięgając chmur 01/01/2021

Wikingowie 03/01/2021

Kraina cudów 09/01/2021

Brooklyn 9-9 10/01/2021

Tanda Tanya 14/01/2021

Jezioro marzeń: Sezony 1-6 15/01/2021

Kuroko’s Basketball: Sezon 1 15/01/2021

Rocketman 16/01/2021

Służby specjalne 19/01/2021

W garniturach: Sezon 8 23/01/2021

Accomplice 27/01/2021

Änglar, finns dom? 27/01/2021

Bitchkram 27/01/2021

Four more years 27/01/2021

Hugo & Josefin 27/01/2021

Ingeborg Holm 27/01/2021

Klara – Don’t Be Afraid to Follow Your Dream 27/01/2021

Medicinen 27/01/2021

Under the Sun 27/01/2021

Annabelle wraca do domu 28/01/2021

Brightburn: Syn ciemności 28/01/2021

Gloria Bell 28/01/2021

Czytaj też:

Kolejne zmiany w kalendarzu premier. Chodzi m.in. o „Mortal Kombat”