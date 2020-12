Ed Sheeran z niespodzianką na święta. Jest nowy singiel artysty

Chociaż Ed Sheeran ma dopiero 29 lat, to wydał już cztery albumy studyjne i podbił serca fanów na całym świecie. Hity takie jak „Shape od You”, „Thinking Out Loud” czy „Perfect” mają miliardy wyświetleń w serwisie YouTube, a jego koncerty cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Tym bardziej słuchaczy zaniepokoiła wiadomość z grudnia 2019 roku, kiedy to artysta ogłosił, że robi przerwę w karierze.

Ed Sheeran i jego nowa piosenka. Płyty nie będzie?

Decyzja Sheerana objęła także aktywność w mediach społecznościowych, a kolejny post Brytyjczyka pojawiła się dopiero na początku września 2020 roku, kiedy to piosenkarz został ojcem. Od tego czasu zamilkł ponownie, ale już wpis z 20 grudnia wskazywał, że możemy spodziewać się „prezentu świątecznego”, jak to sam określił artysta. Tym prezentem okazał się singiel „Afterglow”, który można odsłuchać chociażby na YouTube.

Sheeran promuje swój nowy utwór również na Instagramie, gdzie poinformował, że napisał piosenkę już w ubiegłym roku. „To nie jest singiel zapowiadający nowy album, po prostu utwór, który bardzo lubię i który, mam nadzieję, Wam też się bardzo spodoba. Miłego słuchania. Wesołych i bezpiecznych Świąt i Nowego Roku. A ja wracam do krainy ojcostwa. Ciao” – dodał.

