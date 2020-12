Córka Hanny Lis jest modelką. Anna Kozińska zrobi międzynarodową karierę?

Hanna Lis jest mamą dwóch córek. Dziennikarka w mediach społecznościowych dzieli się zdjęciami, z czasów, gdy dziewczynki były małe. W wywiadzie udzielonym w 2018 roku „Vivie” Hanna Lis opowiedziała o relacji, która łączy ją z córkami. – Mogę się pochwalić, że kiedy moje córki miały lub mają jakieś problemy to zawsze przychodzą po radę do mnie. Zdarzało się z resztą, że nawet jak ich koleżanki sobie z czymś nie radziły to zwracały się właśnie do mnie. I to jest fajne – powiedziała wówczas dziennikarka.

Jak informuje Plejada, dziś 21-letnia Julia mieszka i uczy się w Amsterdamie, a 19-letnia Anna stawia pierwsze kroki w modelingu. Anna Kozińska jest aktywna w mediach społecznościowych, a na jej Instagramie widnieje informacja, że współpracuje z agencją Uncover Models. Modelka zamieszcza artystyczne zdjęcia w mrocznych aranżacjach, a także w naturalnej odsłonie. Pod publikowanymi postami na Instagramie Anna Kozińska może liczyć na komplementy od internautów, którzy zachwycają się jej urodą.

