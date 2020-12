Jak zmienił się filmowy Kevin? Tak wygląda dziś 40-letni Macaulay Culkin

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin urodził się 26 sierpnia 1980 roku w Nowym Jorku. Miał sześcioro rodzeństwa. Jego matka była telefonistką, a ojciec kościelnym, który występował w dzieciństwie jako aktor na Broadwayu. Gdy filmowy Kevin miał cztery lata zaczął występować w Filharmonii Nowojorskiej. W 1985 roku zadebiutował w filmie telewizyjnym „The Midnight Hour” . Później pojawił się w kilku reklamach a także w filmach „Pogrzeb wikinga” (1988) i „Do zobaczenia rano” (1989). Otrzymał wtedy bardzo dużo pochwalnych recenzji od krytyków, co tylko umocniła jego rola w 1989 roku w komedii „Wujaszek Buck” . Na początku lat 90. poznał Michaela Jacksona, zagrał też w jego teledysku do piosenki „Black or White” . Został później ojcem chrzestnym jego dwójki dzieci Prince'a i Paris.

Kevin

W 1990 roku przyszła rola, z której aktor jest najbardziej znany – wcielił się w Kevina McCaliistera w komedii familijnej „Kevin sam w domu” . Dwa lata później widzowie zobaczyli go też w kontynuacji filmu „Kevin sam w Nowym Jorku” . Między czasie zagrał także w programie „Saturday Night Live” i filmie „Moja dziewczyna” (1991). Za występ w tej produkcji otrzymał milion dolarów, jako pierwsza dziecięca gwiazda w historii. Za drugą część Kevina dostał z kolei 4,5 mln dolarów. Za kolejne role, w „Potyczki z tatą” i „Richie Milioner” młody aktor otrzymał po 8 milionów dolarów. To uczyniło go najlepiej zarabiającym nastoletnim aktorem.

Rozstania i powroty

Culkin wycofał się z aktorstwa w1995 roku. Wrócił w 2000 roku w sztuce „Madame Melville” wystawianej w Londynie. Wiosną 2003 roku gościnnie pojawił się w serialu „Will&Grace” . W tym samym roku zagrał w filmie „Party Monster” , wcielając się w narkomana i morderce. W 2018 wystąpił w świątecznej reklamie Google Assistant, ponownie wcielając się w Kevina.

W 1998 roku poślubił Rachel Miner, jednak para rozwiodła się już w 2002 roku. Później spotykał się z Milą Kunis aż do 2011 roku. Obecnie jego partnerką życiową jest aktorka Brenda Song, znana m.in. z serialu „Nie ma to jak hotel” (2005-2008).

Obecnie Culkin mieszka w Los Angeles i prowadzi stronę internetową Bunny Ears oraz podcast zatytułowany tak samo.

„Kevin sam w domu”

Historia zaczyna się od nerwowych przygotowań do wyjazdu. Państwo McCallisterowie postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu, ale 8-letni Kevin (Macaulay Culkin), syn gospodarzy, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na dom McCallisterów. Kevin próbuje samodzielnie bronić posiadłości.

