Co warto dziś wieczorem obejrzeć w telewizji? Dużo świątecznych propozycji

Co dziś obejrzymy w telewizji? Stacje telewizyjne przygotowały dla nas wiele świątecznych propozycji. Od klasyków po nowości – sprawdźcie, co warto dziś zobaczyć.

„Czekając na cud” (2004) – TVP 1 22:10



Kilku mieszkańców Manhattanu dzięki wzajemnej pomocy próbuje odkryć znaczenie świąt Bożego Narodzenia.



„Prze­trwać świę­ta” (2004) – TVP 1 23:55



Samotny milioner postanawia spełnić swoje marzenie o rodzinnych świętach. Jedzie na ten czas do domu, w którym się wychował.



„Gwiazdkowe marzenia” (2018) – TVP 2 18:30



Podczas świątecznego wyjazdu inwestorka z Nowego Jorku próbuje pomóc właścicielowi zalanej po powodzi księgarni.



„The Family Man” / „Ojciec rodziny” (2000) – TVP 2 20:10



Samotny biznesmen budzi się pewnego dnia jako ojciec i mąż. Bezskutecznie stara się wrócić do swojego wcześniejszego życia.



„Christmas On Holly Lane” / „Ura­tuj­my świę­ta” (2018) – TVP 2 22:25



Przyjaciółki Sarah, Riley i Cat zawsze spędzały święta Bożego Narodzenia w domu Sarah. Jednak małżeństwo kobiety jest zagrożone, być może będzie musiała sprzedać dom. Przyjaciółki postanawiają działać.



„Kevin sam w domu” (1990) – Polsat 20:00



Przez świąteczny pośpiech ośmioletni Kevin zostaje sam w domu na Boże Narodzenie.



„Dlaczego on?” (2016) – Pol­sat 22:15



Ojciec zabiera rodzinę na Boże Narodzenie do córki i zaczyna konkurować z jej chłopakiem.



„To właśnie miłość” (2003) – TVN 20:05

Dziesięć historii o miłości, a każda w innym wydaniu.



„Praktykant” (2015) – TVN 7 21:00

Ben nie odkrywa uroków emerytury. Wkrótce rozpoczyna staż w redakcji strony internetowej o modzie.



„Cztery gwiazdki” (2008) – TVN 7 23:35



Para usiłuje odwiedzić każdego z czwórki swoich rozwiedzionych rodziców w dzień Bożego Narodzenia.

