To najmodniejsze dziecko w Hollywood? Stormi Webster, córka Kylie Jenner, już jest gwiazdą

2-letnia Stormi urodziła się 1 lutego 2018 roku. Wówczas jej mama, amerykańska gwiazda programów typu reality show, modelka, celebrytka, bizneswoman i miliarderka związana była z Travisem Scottem, raperem. Para rozstała się we wrześniu 2019 roku, ogłaszając, że powodem nie jest to, że się nie kochają, ale trudności związane z tym, że w ich związek angażuje się milion różnych ludzi. W 2020 roku Kylie i Travis zamieszkali jednak razem, aby wspólnie odbywać kwarantannę związaną z pandemią. Para tłumaczyła, że ich relacja polega na „byciu rodzicami” , a to najlepsze wyjście, by oboje mogli spędzać czas ze swoją córką.

Tymczasem Stormi Webster jest wychowywana w ogromnym luksusie. Już jako roczna dziewczynka nosiła ze sobą torebkę francuskiej marki Hermes. Na porządku dziennym są z kolei noszone przez 2-latkę mini torebeczki Louisa Vuittona. Kylie Jenner chętnie zamieszcza na swoim Instagramie zdjęcia swojej córki, ubranej w ubrania z najnowszych kolekcji najdroższych domów mody. W naszej galerii możecie zobaczyć niektóre z nich.

