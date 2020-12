Polskie gwiazdy pochwaliły się swoimi choinkami. Tak szykują się do świąt

Część gwiazd swoimi choinkami pochwaliła się już kilkanaście dni temu. Tak było m.in. w przypadku Joanny Koroniewskiej, która zdjęcie drzewka opublikowała 7 grudnia. Aktorka przy okazji zaadresowała do swoich fanów kilka słów. „Kochani! Idą Święta! Odpuśćmy czasem i sobie i innym. Te złośliwości, tonę naprawdę niepotrzebnej zajadłości- czasy są naprawdę ciężkie więc próbujmy po prostu się nawzajem budować, nie niszczyć” – napisała.

Choinka u Lewandowskich już w listopadzie

Ewa Chodakowska zaapelowała z kolei o to, by wypełnić swoje święta miłością. „Niech w centrum Twojej uwagi stoi dobro drugiego człowieka” – dodała. Trenerka zainicjowała również akcję polegającą na tym, że każdy internauta wybiera pięć osób i wysyła im wiadomości „ze słowami troski i wsparcia”. „To cię nic nie kosztuje. Gwarantuję ci, że dobro które dasz, wróci do ciebie po stokroć” - podsumowała.

Uwagę zwraca również aktywność Anny Lewandowskiej, która swoim drzewkiem pochwaliła się już 23 listopada. Żona piłkarza sama zauważyła, że to trochę wcześnie, ale w gruncie rzeczy nie to jest istotne. „Kocham święta, o dają mi spokój, za którym tęsknię. To dla mnie czas pełen radości i pięknych chwil w gronie najbliższych” – przyznała dodając, że chce cieszyć się tym czasem jak najdłużej.

