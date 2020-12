Żona Piotra Machalicy wspomina ostatnią rozmowę z mężem. „Za to pożegnanie...”

Aleksandra Machalica we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych podziękowała m.in. personelowi oddziału pulmonologii Centralnego Szpitala Klinicznego na Banacha oraz lekarzom ze szpitala MSWiA.

„Specjalne podziękowania kieruję do zespołu lekarzy, którzy 11 grudnia o godz. 14:54, przed samą intubacją i podłączeniem męża do respiratora, pozwolili i pomogli mu wykonać telefon do mnie. Za tę ostatnią rozmowę, za to pożegnanie, za ostatnie »kocham cię« będę wam wdzięczna do końca życia” – napisała Aleksandra Machalica.