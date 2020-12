Styczeń w HBO GO – nowe filmy i seriale. Co warto oglądać?

Do serwisu z nowymi sezonami powróci sporo lubianych tytułów. Jednym z nich będzie „Księga czarownic”, która w nowym sezonie zabierze widzów w podróż w czasie do elżbietańskiej Anglii. Wrócą też „Wampiry: Dziedzictwo”. To jednak nie koniec magii w HBO GO. Z nowym sezonem powrócą też „Magicy”.

Fanów historii kryminalnych ucieszy pewnie kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling - „Cormoran Strike: Zabójcza biel”. A miłośnicy historii inspirowanych życiem i sportem będą mogli sięgnąć po kontynuację „All American III” – produkcji inspirowanej życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. W styczniu do HBO GO wrócić też „Batwoman”. Pod koniec miesiąca odbędzie się także premiera nowego miniserialu autorstwa wielokrotnie nagradzanego Russella T. Daviesa pt. „Bo to grzech”.

Na wielbicieli filmów czekają premiery takich produkcji jak „Doktor Sen”. Inną nowością będzie „Perfekcjonistka”, a w niej Diane Kruger jako agentka, która zostaje zrekrutowana przez Mosad do tajnej misji w Teheranie. Dla miłośników kryminałów przygotowany został film „Osierocony Brooklyn” z Edwardem Nortonem. A widzowie, którzy będą mieli ochotę na zawiłą intrygę będą mogli zobaczyć „Kłamstwo doskonałe” z Helen Mirren i Ianem McKellenem w rolach głównych. Na sam koniec miesiąca szykuje się gratka dla fanów komiksów, czyli „Ptaki Nocy” (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) z Margot Robbie, która powraca jako Harley Quinn.

W styczniu w HBO GO powiększy się też biblioteka dziecięcych tytułów. Będą wśród nich między innymi „Baranek Shaun: SportOwiec”, „Leniuchowo” czy „Młodzi Tytani: Akcja!”.

Pierwszy miesiąc nowego roku w HBO GO to także premiera drugiego odcinka specjalnego E„uforii”. W serwisie nie zabraknie też nowości dokumentalnych tj. „Tiger”, czyli dwuczęściowy film dokumentalny przybliżający sylwetkę Tigera Woodsa.

Wszystkie nowości w HBO GO

„Księga czarownic”, sezon 2



Drugi sezon serialu fantasy opowiadającego o współczesnej czarownicy, która próbuje odkryć tajemnicę starego manuskryptu. Nowy sezon zabiera widzów w podróż w czasie do elżbietańskiej Anglii.

Premiera: 8 stycznia, cały sezon



„Magicy”, sezon 5



Piąty sezon serialu fantasy opartego na bestsellerowej serii książek Leva Grossmana pod tym samym tytułem. Opowiada o młodym chłopaku, który trafia do szkoły magii, gdzie odkrywa, że świat z jego ulubionych książek z dzieciństwa jest prawdziwy i zagraża ludzkości.

Premiera: 15 stycznia, cały sezon



„All American”, sezon 3



Trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.

Premiera: 19 stycznia



„Batwoman”, sezon 2



Drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Premiera: 19 stycznia



„Roswell, w Nowym Meksyku”, sezon 3



Trzeci sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy Metz.

Premiera: 19 stycznia



„Cormoran Strike: Zabójcza biel”



Kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling. Prywatny detektyw Cormoran Strike i jego współpracowniczka Robin Ellacott powracają w poszukiwaniu tajemnicy, która pozwoli parze odkryć zbrodnię prowadzącą ich z zaułków Londynu aż do siedziby parlamentu.

Premiera: 21 stycznia



„Wampiry: Dziedzictwo”, sezon 3



Trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

Premiera: 22 stycznia



„Bo to grzech”



Opowieść o miłości, życiu i stracie autorstwa wielokrotnie nagradzanego Russella T. Daviesa. Serial koncentruje się na historiach przyjaźni i miłości widzianych oczami trzech młodych gejów rozpoczynających nowe życie w Londynie, w dobie kryzysu AIDS w latach 80. Będąc w cieniu tej choroby, bohaterowie zdeterminowani są, by żyć i kochać bardziej niż kiedykolwiek.

Premiera: 23 stycznia, cały sezon



„Doktor Sen”



Czterdzieści lat po wydarzeniach z Lśnienia Stephena Kinga, Dan Torrance powraca, aby pomóc dziewczynie o niezwykłych zdolnościach. W roli głównej zdobywca Złotego Globu Ewan McGregor.

Premiera: 1 stycznia



„Perfekcjonistka” – zwiastun



Diane Kruger jako agentka, która zostaje zrekrutowana przez Mosad do tajnej misji w Teheranie.

Premiera: 2 stycznia



„Osierocony Brooklyn”



Kryminał z Edwardem Nortonem w roli prywatnego detektywa, który próbuje rozwikłać zagadkę śmierci przyjaciela w Nowym Jorku końca lat pięćdziesiątych. Bruce Willis w jednej z ról.

Premiera: 17 stycznia



„Richard Jewell”



Ochroniarz zapobiega wybuchowi bomby podczas Igrzysk Olimpijskich, ale media obarczają go winą za całe zajście. Oparty na prawdziwej historii film w reżyserii Clinta Eastwooda.

Premiera: 17 stycznia



„Kłamstwo doskonałe”



Wytrawny oszust postanawia uwieść dobrze sytuowaną wdowę, a ich relacja szybko przekształca się w wyrafinowaną grę w kotka i myszkę. Helen Mirren i Ian Mckellen w rolach głównych.

Premiera: 24 stycznia



„Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)”



Margot Robbie powraca jako Harley Quinn w kolejnej adaptacji popularnego komiksu. Pokręcona historia, opowiedziana przez główną bohaterkę w stylu, w jakim tylko ona może to zrobić.

Premiera: 31 stycznia



„Grzmotomocni”, sezon 3



Trzeci sezon ciepłego serialu pokazującego życie rodziny, której członkowie są obdarzeni niezwykłymi zdolnościami.

Premiera: 1 stycznia, cały sezon



„Leniuchowo”, sezon 2



Drugi sezon serialu o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo.

Premiera: 8 stycznia, cały sezon



„Tiger” (2021)



Dwuczęściowy film dokumentalny przybliżający sylwetkę Tigera Woodsa – pokazuje jego wzloty i upadki, a także wielki powrót. Produkcja przedstawia niepublikowane nigdy wcześniej materiały filmowe i wywiady z osobami, które najlepiej znają Tigera.

Premiera: 11 stycznia – część pierwsza, 18 stycznia – część druga



„Malowanie z Johnem” – zwiastun



Nowy improwizowany serial HBO, który został napisany i wyreżyserowany przez cenionego artystę Johna Luriego, jednocześnie odtwórcę głównej roli. Produkcja jest częściowo tutorialem medytacyjnym, częściowo rozmową przy kominku, a w każdym jej odcinku John Lurie oddając się malowaniu, dzieli się swoimi refleksjami na temat tego, czego nauczył się o życiu.

Premiera: 23 stycznia



„Euforia” – odcinek specjalny



Drugi odcinek specjalny wyróżnionego trzema nagrodami Emmy serialu HBO; tym razem podążamy za Jules (Hunter Schafer) podczas Bożego Narodzenia, kiedy to dziewczyna podsumowuje ostatni rok swego życia.

Premiera: 25 styczniaCzytaj też:

Serialowy Luke z „Kochanych kłopotów” sprzedaje swój dom. Jest kolorowo i przytulnie!