Do końca roku Netflix usunie ponad 50 filmów i seriali. Oto najważniejsze produkcje

Do końca roku Netflix usunie ponad 50 różnych filmów i seriali. Z platformy znikną m.in. wszystkie części Harry'ego Pottera oraz Władcy Pierścini i Kac Vegas. Na Netfliksie nie będzie także można oglądać kultowych seriali: Przyjaciół, Plotkry oraz Teorii wielkiego podrywu. Zniknie także wiele klasyków m.in. Zapach kobiety czy 2001:Odyseja kosmiczna. Wiele z tych filmów oraz seriali należy do Warner Bros, które zapewne chce odzyskać licencję na swoje produkcje. Taki ruch jest związany z utworzeniem serwisu HBO Max. Wybraliśmy najważniejsze tytuły, które można na Netfilksie oglądać tylko do końca roku.

„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”

Harry jest jedyną osobą, której udaje się przeżyć spotkanie ze złym czarnoksiężnikiem - Lordem Voldemortem. W zdarzeniu jednak giną jego rodzice. Osierocony trafia pod opiekę ciotki Petunii i wuja Vernona. Podczas swoich 11 urodzin dowiaduje się, że odziedziczył po rodzicach magiczne zdolności. Wkrótce trafia do szkoły dla czarodziejów - Hogwart. Na miejscu zapozna się z tajnikami quidditcha - dość nietypowego sportu, nauczy się latać na miotle, spotka jednorożce i centaury. Przede wszystkim zaś zmierzy się z siłami zła.



„Przyjaciele”

„Przyjaciele” to amerykański sitcom stworzony przez David Crane i Marta Kauffman. Serial był nadawany od 22 września 1994 do 6 maja 2004. Serial opowiada historie grupy sześciu przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku.



„Plotkara”

Serial, który powstał na podstawie książek autorstwa Cecily von Ziegesar, opowiada o grupie bogatych nastolatków z uprzywilejowanej manhattańskiej elity. Losy mieszkańców Upper East Side śledzi anonimowa blogerka - Plotkara. Łącznie powstało sześć sezonów (121 odcinków) „Plotkary”. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce we wrześniu 2007 roku. Finał serialu widzowie w Stanach Zjednoczonych zobaczyli w grudniu 2012 roku. To właśnie dzięki „Plotkarze” sławę zdobyli m.in. Blake Lively, Ed Westwick czy Penn Badgley.



„Gladiator”

Generał Maximus, jeden z najwybitniejszych dowódców w rzymskiej armii, dowiaduje się, że umierający cesarz Marek Aureliusz chce uczynić go swoim następcą na tronie. Nie podoba się to prawowitemu dziedzicowi, Kommodusowi, który postanawia pozbyć się rywala i skazuje go na karę śmierci wraz z cała rodziną. Maximusowi cudem udaje się uciec. Trafia do niewoli, gdzie zostaje wyszkolony na gladiatora. Z walki na walkę zyskuje coraz większą popularność, a na jego występy zaczyna przychodzi coraz więcej ludzi. Maximus jako gladiator wraca do Rzymu, by pomścić zamordowanie swoich bliskich, ale wie, że jedyną potęgą większą od władzy cesarza jest wola ludu i dlatego, by dokonać zemsty, musi stać się największym bohaterem Imperium.



„Teoria wielkiego podrywu”

Bohaterami są dwaj geniusze o nieco dziwnych poglądach. Leonard i Sheldon potrafią rozszczepić atom, jednak nie wiedzą, jak postępować z kobietami i nie mają pojęcia o życiowych realiach. Kiedy pewnego dnia w ich mieszkaniu zjawia się piękna dziewczyna, postanawiają porzucić dotychczasowy styl życia i poszerzyć horyzonty.



„Operacja Argo”

Rok 1979, ogarnięty rewolucją Iran. Zwolennicy Chomeiniego przeprowadzają szturm na budynek ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie. Sześciorgu pracownikom placówki udaje się zbiec i ukryć w rezydencji ambasadora Kanady. Tam, coraz bardziej niecierpliwie, czekają na ratunek. Wyspecjalizowany w ewakuacji ludzi z wrogich terytoriów oficer CIA, Tony Mendez (Ben Affleck), wciela w życie szalony plan, by pomóc dyplomatom opuścić Iran.



„Wielki Gatsby”

Film opowiada o nieszczęśliwej miłości w czasach prohibicji i gangsterów na tle Nowego Jorku lat 20 ubiegłego wieku. Miejscowy milioner Gatsby (Leonardo DiCaprio) po 5 latach spotyka swoją dawną miłość Daisy (Carey Mulligan). Mężczyznę i kobietę łączył kiedyś romans, jednak ich drogi rozeszły się z powodu różnić klasowych. Gatsby wyjechał w poszukiwaniu bogactwa, a Daisy nie czekając na niego, wyszła za mąż za majętnego Toma. Po latach dochodzi między nimi do spotkania. Dawni kochankowie próbują na nowo wzbudzić uczucia do siebie.



„2001: Odyseja kosmiczna”

Początek XXI wieku. Prowadzone na Księżycu wykopaliska ujawniają istnienie tajemniczego monolitu emitującego sygnał kierowany w stronę Jowisza. Na pokładzie wysłanego tam statku Discovery dochodzi do poważnej awarii. Część załogi ginie. David Bowman, jedyny ocalały astronauta, wyrusza na spotkanie krążącego po orbicie Jowisza ogromnego monolitu, przypominającego obiekt znaleziony na Księżycu.



„Mroczny rycerz”



W nowym filmie Batman podejmuje szeroko zakrojoną walkę z przestępczością. Z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zabiera się za rozpracowywanie istniejących organizacji przestępczych nękających mieszkańców miasta. Współpraca przynosi efekty, ale bohaterowie wkrótce padną ofiarą chaosu, który rozpęta rosnący w siłę genialny przestępca, znany przerażonym mieszkańcom Gotham jako Joker.



„Władca Pierścieni: Dwie wieże”



Drużyna Pierścienia została rozbita. Z dziewięciu jej członków dwóch zginęło. Merry i Pippin zostają wzięci do niewoli przez orki. Aragorn, Legolas i Gimli ruszają w pościg, by ich odbić. Frodo chce za wszelką cenę wypełnić misję Powiernika Pierścienia, nawet sam. Wie też, że w pojedynkę łatwiej będzie mu umknąć przed ścigającymi na każdym kroku Drużynę Pierścienia szpiegami. W misji tej zdecydowanie pragnie wspierać go Sam, nawet wbrew jego życzeniu. Tak więc rozpoczyna się dużo trudniejszy etap misji Powiernika Pierścienia. Tymczasem Merry i Pippin, po wydostaniu się z niewoli, prowadzą armię pradawnych Entów na Isengardu, gdzie leży siedziba zdrajcy Sarumana.



„Ocean's Eleven: Ryzykowna gra”

Danny Ocean (George Clooney) to urodzony złodziej. Właśnie wyszedł z więzienia, co jednak nie przeszkadza mu w planowaniu kolejnego, i to nie banalnego skoku. Ma zamiar okraść jednocześnie trzy największe kasyna w Las Vegas należące do Terryego Benedicta (Andy Garcia), bezwzględnego cwaniaka, który podrywa byłą żonę Dannyego - Tess (Julia Roberts). Skok ten wymaga zespołu najlepszych fachowców i Ocean właśnie takich ludzi znajduje. Plan jest ryzykowny - kasyna Bendicta są doskonale chronione, ale cała jedenastka jest gotowa podjąć wyzwanie, gdyż liczą na łup w wysokości co najmniej 150 milionów dolarów



„Sherlock Holmes: Gra cieni”

Akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z pierwszego filmu, w 1891 roku. Genialny detektyw Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) i jego oddany przyjaciel Dr John Watson (Jude Law) ponownie łączą swoje siły by pokonać największego złoczyńcę świata - Profesora Moriarty (Jared Harris).



„Projekt X”

"Project X" to szalona komedia o przygodach grupki kolegów, którzy postanawiają zorganizować najbardziej wystrzałową imprezę urodzinową w historii. Film przedstawia widziane z perspektywy cyfrowych kamer przyjęcie zorganizowane przez nastolatków, które zupełnie wymyka się spod kontroli.



„Seks w wielkim mieście” – film

Carrie planuje ślub z Mr Bigiem. Mężczyzna w ostatniej chwili tchórzy i nie pojawia się przed ołtarzem.



„Tupot małych stóp 2”

W kontynuacji wyróżnionego nagrodą Akademii hitu kasowego Happy Feet 2 widzowie znów zobaczą bajeczne krajobrazy Antarktyki i spotkają się z najpopularniejszym stepującym pingwinem Mambo (Elijah Wood), miłością jego życia Glorią (Alecia Moore {Pink}) i ich starymi znajomymi Ramonem i Lovelace’em (Robin Williams). Mambo i Gloria mają syna Erika (EG Daly), który próbuje znaleźć swoje powołanie w świecie cesarskich pingwinów. Nowe zagrożenia nadciągają jednak nad populację pingwinów i aby ocaleć, wszystkie pingwiny będą musiały współpracować — i tańczyć.



„Zapach kobiety”



Maturzysta dostojnej szkoły zostaje zamieszany w uczniowską aferę, która stawia go wobec dylematu: donieść na kolegów i ocalić własną skórę, czy też odmówić współpracy i ocalić honor. Podczas długiego weekendu podejmuje się opieki nad niewidomym, emerytowanym oficerem. Niełatwy podopieczny zarządza wspólną wyprawę do Nowego Jorku, której program obejmuje pobyt w hotelu Astoria, wizyty w drogich restauracjach, łóżkowe spotkania z piękną kobietą oraz na koniec palnięcie sobie w łeb ze służbowego pistoletu. Czy ten plan Pacino zostanie wypełniony do ostatniego punktu? Czy kilkudniowa podróż z głęboko nieszczęśliwym, ale nie tracącym poczucia humoru mężczyzną pozwoli O'Donnellowi rozwiązać swój problem?



„Cztery gwiazdki”

W każdą gwiazdkę, szczęśliwie niezamężni Brad (Vince Vaughn) i Kate (Reese Witherspoon), uciekają rozwiedzionym rodzicom i irytującym krewnym na pokład samolotu. Niestety w tym roku wszędzie rozpościera się tak gęsta mgła, że nawet nos Rudolfa nie jest w stanie jej rozproszyć. Lotniska zostały zamknięte i para zmuszona jest do świętowania czterech, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, podczas jednego szalonego i wesołego dnia. Vince Vaughn i Reese Witherspoon stają na czele gwiazdorskiej obsady komedii przepełnionej pogodnym nastrojem i świetnym humorem.



„Znów mam 17 lat”

Lubianemu przez wszystkich Mike’owi O'Donnellowi (Zac Efron), uczniowi ostatniej klasy szkoły średniej, na pozór niczego nie brakuje do szczęścia. Jest sportową gwiazdą swojej szkoły, z dużymi szansami na stypendium w college’u, lecz postanawia zrezygnować z kariery i związać się na stałe ze swoją sympatią, Scarlet.