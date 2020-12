Wróblewska wywołała burzę wpisem o świętach. „Nie uważam tego okresu za narodziny Boga”

Julia Wróblewska zdradziła za pośrednictwem Instagrama, że tegoroczną wigilię spędziła w samotności. „Ja tę Wigilię spędzam samotnie, bo nie chcę niepotrzebnie narażać moich dziadków i starszych członków rodziny” - napisała aktorka. W dalszej części wpisu złożyła swoim obserwatorom życzenia. Jeden z internautów zapytał w komentarzu, dlaczego aktorka składa życzenia, skoro wcześniej wyraźnie dystansowała się od religii. „Choinka jest pogańska, tak samo dzielenie się prezentami. Jak już mówiłam, spędzam wtedy czas z rodziną jedząc kolację, ale nie chodzę do kościoła, nie modlę się, ani nie uważam tego okresu za narodziny Boga” - odparła Wróblewska.

Wróblewska o pogańskich tradycjach

Na Instastory aktorka wyjaśniła, że „w jej opinii święta Bożego Narodzenia powstały z połączenia tradycji w okresie chrystianizacji”. „Chrystus nie urodził się 25 grudnia, właściwie nie wiadomo dokładnie kiedy, ale mówi się o październiku. Na ziemiach słowiańskich i nie tylko w tym czasie obchodzi się przesilenie zimowe, od 25 grudnia dni stają się dłuższe” - tłumaczyła. „W tym miejscu chcę wyliczyć tradycje, które w trakcie chrystianizacji wcielono w Boże Narodzenie. Chrześcijanie, by zachęcić pogan do przejścia na ich wiarę, musieli dopasować się w pewnym stopniu, złączyć religie. Boże Narodzenie nie pochodzi wcale od chrześcijan, ale od pogan, naszych przodków. Więc jeśli oczekujecie, żeby szanowano wasze tradycje, proszę nie zapominajcie o własnych przodkach i tym, ile wprowadzili do naszego życia” - dodała.

Julia Wróblewska podkreśliła, że obchodzi przesilenie. „Czas, gdy dni stają się dłuższe, przyroda coraz bardziej budzi się do życia, a słońce triumfuje nad ciemnością. Jeśli ktoś chciałby nazwać mnie hipokrytką, bo spędzam czas z rodziną w te dni, niech zastanowi się, skąd te święta właściwie się wzięły” - podsumowała.

