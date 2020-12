„Wiadomości” TVP zamazały serduszko WOŚP. „Trzeba szczuć nawet w święta?”

W piątkowym wydaniu „Wiadomości” TVP pojawił się materiał Joanny Pinkwart i Rafała Stańczyka, w którym relacjonowano, w jaki sposób tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzają Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Widzowie zobaczyli m.in. rozmowę z Krystyną Ahrens, właścicielką sklepu z polską żywnością w Waszyngtonie. Kobieta miała na bluzce naklejone serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W telewizyjnej relacji zostało ono zasłonięte.

„Wiadomości” mówią o zasłonięciu znaku handlowego

Do zarzutów odniósł za pośrednictwem Twittera szef Wiadomości. „Przecież widać, że nie chodziło o »wyblurowanie serduszka WOŚP« bo jest ono doskonale widoczne na nagraniu. Naprawdę trzeba szczuć nawet w święta Bożego Narodzenia?!” - napisał Jarosław Olechowski. Rzeczywiście, serduszko jest widoczne, bo w obu ujęciach bohaterka materiału delikatnie się ruszała, co sprawiło, że plama z efektem zamazania na chwilę odsłaniała symbol WOŚP.

twitter

Z kolei na Twitterowym profilu „Wiadomości” TVP napisano, że intencją dziennikarzy nie było zamazywanie serduszka WOŚP, ponieważ jest ono widoczne w materiale. „Chodziło o przesłonięcie znaku handlowego, który rozmówczyni miała na ubraniu oprócz logo WOŚP. Jednak wskutek niedokładnego montażu na sekundę został przesłonięty także znak WOŚP” - podkreślono.

twitter

Serduszko WOŚP zniknęło z kurtki posła PO

Podobna sytuacja miała miejsce w 2017 roku. Wówczas zamazano serduszko WOŚP, które miał na kurtce poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. - TVP informowała o WOŚP i nie wycinała serduszek. Tajemnicze zniknięcie z kurtki pana Posła musiało być robotą Belzebuba - komentował Jarosław Kurski nawiązując do przejęzyczenia się Myrchy kilka dni wcześniej w programie TVP Info. Parę tygodni po finale WOŚP Krzysztof Czabański, poseł PiS i przewodniczący Rady Mediów Narodowych, skrytykował Telewizję Polską za pominięcie tego wydarzenia. Grupa posłów Nowoczesnej skierowała w tej sprawie interpelację do ministra kultury. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trafiła w tej sprawie skarga.

Czytaj też:

Wpadka „Wiadomości”. W materiale o Gwieździe Betlejemskiej wykorzystano fragment „Żywotu Briana”