„Rolnik szuka żony”. Jak potoczyły się dalsze losy uczestników?

W specjalnym świąteczno-noworocznym odcinku „Rolnik szuka żony” TVP pokaże dalsze losy niektórych uczestników programu. Marta Manowska odwiedziła m.in. Anię i Grzegorza Bardowskich czy Małgosię i Pawła Borysewiczów. Zanim telewizja wyemituje nowy odcinek popularnego programu, pokazujemy, jak szczęśliwie potoczyły się losy niektórych uczestników.

„Rolnik szuka żony”: Ania i Grzegorz

Ania i Grzegorz zyskali dzięki programowi sporą popularność. Bardowscy prowadzą własny na Youtube, a Ania jest także autorką książeczki dla dzieci o życiu na wsi i kolorowanki. Widzowie od samego początku kibicowali tej parze. Ania i Grzegorz zaręczyli się w 2015 roku, a rok później wzięli ślub. Mają dwoje dzieci: w grudniu 2016 urodził się ich syn Janek a w listopadzie 2019 na świat przyszła mała Liwia. – Udział w programie to był ogromny stres i bardzo się cieszyłam, jak kamery już pojechały i mieliśmy spokój – mówiła niedawno Ania Bardowska. – Program sam w sobie to piękna sprawa, ale dopiero poza kamerą zaczyna się prawdziwe życie i szczęście, które może się rozwijać – dodał Grzegorz Bardowski.

„Rolnik szuka żony”: Agnieszka i Robert

Agnieszka Mańka i Robert Filochowski poznali się w drugiej edycji programu. Kilka miesięcy po jego zakończeniu stanęli na ślubnym kobiercu. Byli to pierwsi uczestnicy „Rolnika”, którzy zdecydowali się na ślub. Obecnie mają syna Tomka. Dzięki udziałowi w show udało im się znaleźć szczęśliwą miłość.

„Rolnik szuka żony”: Małgosia i Paweł

Szczęśliwie udział w programie zakończył się dla Małgosi i Pawła Borysewiczów. Para wzięła ślub w 2018 roku. Obecnie są rodzicami dwójki dzieci: syna Ryszarda i córki Blanki. „Małżeństwo- jedność, siła, wsparcie w każdej sytuacji! 2 lata. Jesteśmy mężem i żoną, rodziną która zawsze jest razem i nie jedno przetrwa” – pisała była uczestniczka programu z okazji drugiej rocznicy ślubu.

„Rolnik szuka żony”: Kasia i Dawid

Kasia i Dawid to kolejna para, która poznała się w programie. Co prawda oboje walczyli o inne osoby, jednak finalnie to właśnie oni stworzyli związek. Ślub wzięli już pół roku po zakończeniu trzeciej edycji „Rolnika”. Rok później na świat przyszła ich córka Ania.

„Rolnik szuka żony”: Paweł i Martyna

Paweł Szakiewicz początkowo nie był zadowolony z udziału w programie TVP, ponieważ nie zakochał się w żadnej z uczestniczek. Na wielką miłość trafił przypadkiem - Martyna to sąsiadka z pobliskiej miejscowości. Obecnie para ma dwoje dzieci: Stasia i Antosię. Wychochowują jeszcze Jasia, syns Martyny z pierwszego małżeństwa. Martyna opowiadała w jednym z wywiadów, że w trzeciej ciąży przeżyła chwile grozy, kiedy okazało się, że jej córeczka może mieć problemy z sercem. Szczęśliwie okazało się, że dziewczynka jest zdrowa.

„Rolnik szuka żony”: Krystyna i Agnieszka

Krystyna z Białorusi brała udział w drugiej edycji programu „Rolnik szuka żony” w TVP. Starała się wówczas o miłość Roberta. Finalnie mężczyzna wybrał inną kandydatkę – Agnieszkę – z którą wziął ślub. Para ma również wspólne dzieci. Od jakiegoś czasu Krystyna jest jednak związana z inną kobietą. Panie pobrały się 20 lutego 2020 roku a ceremonia odbyła się w Edynburgu. Kobiety zrezygnowały z hucznego wesela, zamiast tego po ceremonii odbył się obiad dla gości. Nie zdecydowały się także na białe suknie ślubne – zamiast tego ubrały garnitury.

„Rolnik szuka żony” - gdzie i kiedy oglądać?

Specjalny odcinek programu „Rolnik szuka żony” pojawi się w niedzielę 27 grudnia. Początek o godz. 21:15 w TVP 1.

