Mateusz Damięcki po raz kolejny został ojcem. W utrzymaniu tajemnicy pomogła pandemia

„Bądźcie zdrowi. U nas wszystko do góry nogami. Ale cała rodzina już w domu. I to najważniejsze. Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, Mateusz, Paula, Franek i Ignaś” - wiadomość tej treści i zdjęcie uśmiechniętej pary pojawiły się w piątek 25 grudnia na Instagramie.

Uważni czytelnicy dostrzegli szybko, że imion jest jakby za dużo. Po kliknięciu na strzałkę odsłaniającą kolejne zdjęcie, mogli zobaczyć fotografię małej rączki. Po szybkim połączeniu faktów było już jasne. Damięcki i Andrzejewska podzielili się w ten sposób ze światem informacją o kolejnym dziecku.

Mateusz Damięcki ponownie został ojcem. Fani w szoku



Napisać, że fani aktora byli w szoku, to nic nie napisać. W jaki sposób przez cały ostatni rok parze udawało się utrzymać ciążę w tajemnicy przed światem? Z pewnością pomogła w tym pandemia i możliwość pracy z domu, ale spora dawka dyskrecji i unikanie paparazzi również były tu niezbędne. Gratulujemy potomstwa i przyjaciół, którzy potrafią dochować tajemnicy!

