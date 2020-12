Kurdej-Szatan skrytykowana za występ w kościele. „Najpierw pioruny, potem kolędy”

„Niezwykłą atmosferę Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu z 1699 roku, możecie znów odczuć i pokolędować wspólnie w Polsat 2 o 18:00” – zapowiadała Barbara Kurdej-Szatan w piątek 25 grudnia. Aktorka dołączyła zdjęcie z zabytkowego kościoła, gdzie towarzyszyli jej mąż i córka. Post doczekał się ponad 53 tys. polubień i wielu pozytywnych reakcji, ale nie wszyscy podzielali zachwyt udziałem gwiazdy w wydarzeniu, które bardzo mocno wiąże się z aspektem religijnym.

Kurdej-Szatan zaśpiewała w kościele. Internauci krytykują

Jedna z internautek nawiązała do faktu, że Kurdej-Szatan jeszcze niedawno udzieliła poparcia uczestniczkom Strajku Kobiet, którego symbolem stał się czerwony piorun. „Najpierw pioruny, potem kolędy” – napisała. „A co ma piernik do wiatraka?” – zapytała w odpowiedzi aktorka.

Dalej gwiazda stwierdziła, że w strajkach brało wiele kobiet, w tym także wierzących. „Nie o wiarę chodziło w proteście, tylko o swoje prawa i próbę ubezwłasnowolnienia” – dodała. Z jej opinią nie zgodziła się inna z komentujących. „To nie jest żadne prawo. To jest zbrodnia. Życie ludzkie jest święte od poczęcia do śmierci” – stwierdziła. Pod postem rozgorzała ideologiczna dyskusja, w której udział wzięli zarówno zwolennicy aborcji eugenicznej, jak i jej zagorzali przeciwnicy.



