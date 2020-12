Julia Wieniawa w filmie Netfliksa. Aktorka promuje produkcję piosenką

„Podczas imprezy noworocznej paczki przyjaciół seria szalonych wydarzeń wydobywa na jaw sekrety, łamie serca i prowadzi do szokującego finału” – zapowiada Netflix, a film „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją” określany jest jako „cyniczny, sprośny i prześmiewczy”. W obsadzie produkcji, której reżyserem i scenarzystą jest Jan Belcl, występują m.in. Adam Woronowicz, Mateusz Więcławek, Kamil Piotrowski, Monika Krzywkowska, Adam Graf Turczyk czy Julia Wieniawa. Ostatnia z wymienionych nagrała nawet piosenkę promującą film.

„Niezadowolona” to efekt współpracy Wieniawy z raperem i producentem Łukaszem Rostkowskim, znanym szerzej jako L.U.C. „Coraz większą frajdę sprawia mi muzyka filmowa pewnie ze względu na brak ograniczeń gatunkowych i ogromne możliwości nauki oraz rozwoju warsztatu” – przyznał w facebookowym wpisie. Aktorka z kolei udostępniła teledysk na Instagramieinformując internautów, że znajdują się w nim ukryte sceny. „Piszcie w komentarzach co niepokojącego udało Wam się znaleźć” – zaapelowała do internautów.

