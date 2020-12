„Kevin sam w domu” ponownie królem Wigilii. Film pobił kolejny rekord oglądalności!

W tym roku „Kevin sam w domu" był gościem w naszych domach w wigilijny czwartek. Film oglądać mogliśmy tego dnia o godzinie 20:00, a następnie w bożonarodzeniowy piątek o godzinie 16:30. Brawurowe starcie tego wyjątkowo przedsiębiorczego malca z dwoma zdesperowanymi włamywaczami oglądało 24 grudnia prawie 4 i pół miliona, a 25 grudnia – 2 miliony widzów. W czasie wigilijnej emisji tego filmu Polsat był najchętniej oglądaną stacją w obu grupach i zanotował świetne udziały: ponad 33 proc. w grupie 4+ i przede wszystkim ponad 43 proc. w grupie komercyjnej, co stanowi rekordowy wynik także w porównaniu z poprzednimi latami, gdy też ten hit ozdabiał naszą świąteczną ramówkę.

„Kevin sam w domu”

Historia zaczyna się od nerwowych przygotowań do wyjazdu. Państwo McCallisterowie postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu, ale 8-letni Kevin (Macaulay Culkin), syn gospodarzy, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na dom McCallisterów. Kevin próbuje samodzielnie bronić posiadłości.

„Kevin sam w Nowym Jorku" – gdzie oglądać?

Kolejna okazja na spotkanie z Kevinem na antenie telewizji Polsat nadarzy się już wkrótce! Druga część opowieści o jego świątecznych, równie zabawnych, co dramatycznych przeżyciach to „Kevin sam w Nowym Jorku". Ten przebój – zarówno kinowy, jak i telewizyjny – również zawsze z powodzeniem gości na naszych antenach. Najbliższy pokaz odbędzie się w noworoczny piątek, 1 stycznia 2021 roku o godzinie 20:00 oraz w niedzielę, 3 stycznia o godzinie 12:45.