„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Oliwia i Łukasz rozstali się. „Ogromna lekcja życia”

24-letnia Oliwia z Gdańska i 29-letni Łukasz z Katowic przypadli sobie do gustu na ślubnym kobiercu w programie „Ślub od pierwszego wejrzenia” . Uczestnicy w czasie podróży poślubnej zachowywali się jak zakochana para. W finałowym odcinku programu także postanowili zostać w małżeństwie. Była to jedna z nielicznych par, której udało się przetrwać. Niestety, Oliwia Ciesiółka poinformowała w poniedziałek w poście na Instagramie, że podjęli decyzję o rozstaniu.

„Moi Drodzy, kilka miesięcy temu stanęliśmy z Łukaszem w obliczu zupełnie nowej sytuacji życiowej. Nie jest to dla mnie łatwe, by pisać o tym w sieci, ale chcę zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji dotyczących naszego małżeństwa. Życie niestety nigdy nie toczy się tak, jak sobie to zaplanowaliśmy w głowie. Jestem wdzięczna za to, że będąc żoną Łukasza, doświadczyłam ogromnej lekcji życia” – czytamy w poście uczestniczki programu na Instagramie.

Jak zapewniła Ciesiółka, wraz z mężem walczyli o związek. „Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się. Pozwoliło to na spojrzenie na całą sytuację w bardziej krytyczny, ale równocześnie obiektywny sposób. Dalsze wydarzenia tylko pokazały mi, że to była właściwa decyzja i już nie ma szans na naprawę naszego małżeństwa” – podkreśliła. Dalej zapewniła, że rozstali się w zgodzie, dla dobra ich syna Franka.

