Marcin „Różal” Różalski o szczepieniu na COVID-19. „Nich nam zamienią strzykawki z rządzącymi”

Swój wpis na Instagramie, gdzie obserwuje go 355 tys. osób, Różal opatrzył zdjęciem strzykawki, stwierdzając na wstępie, że zaczęło się „wyszczepianie” . Dodaje, że „telewizja kłamie” . „Szczepka dobra, szczepka zła, ale co to za szczepka, skoro wszyscy umywają ręce od odpowiedzialności za skutki uboczne i wynalazcy, i ci, co ją polecają? To skoro tak, to już chyba coś nie tak. Pójdę się zaszczepić z rządzącym i w ostatnim momencie niech nam zamienią strzykawki” – pisze.

Różalski stwierdza następnie, że „nie dopuszcza się do głosu prawilnych lekarzy, którzy mają inne zdanie od tych, którzy systemowo mówią to, co trzeba” . „Filmy i zdjęcia ludzi szczepiących się też do mnie nie trafiają” – wyznaje. „Nie chodzi tu o teorie spiskowe, ale skąd mam wiedzieć, czy to na 100 procent jest szczepka, a nie woda fizjologiczna albo witamina A, może to cyrkowa sztuczka z chowającą się igłą do środka podczas nacisku?” – pyta sportowiec.

1,5 mln dawek szczepionki trafi do Polski do końca stycznia

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

