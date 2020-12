Netflix i twórcy serialu „Outer Banks” pozwani. Nauczyciel twierdzi, że ukradli jego pomysł

Pozew złożony został 21 grudnia przez Kevina Wootena, który jest autorem powieści „Pennywise: The Hunt for Blackbeard’s Treasure” z 2016 roku. Mężczyzna twierdzi, że zarówno Netflix jak i twórcy „Outer Banks” – Josh Pate, Jonas Pate i Shannon Burke – pomysł na produkcję zaczerpnęli z jego książki.

W pozwie Wooten podkreślił, że serial i książka mają uderzające podobieństwa, w tym między innymi to, że rozgrywają się w miejscowości Outer Banks, mają taką samą liczbę głównych bohaterów, podobne wątki fabularne i antagonistów. Ponadto podobna ma być sama konwencja – grupa przyjaciół musi odkryć wskazówki, które prowadzą ich do zakopanego skarbu, który następnie zostaje ukradziony.

Mężczyzna twierdzi ponadto, że twórcy serialu sami przyznawali w wywiadach, że źródłem inspiracji było miasto Wilmington w Północnej Karolinie – a tam właśnie promował ją i sprzedawał swoją książkę.

W opisie książki czytamy: "Benjamin i Nathaniel Pennywise, wraz ze swoim wujem Ottawayem Burnsem odkrywają wskazówkę podczas nurkowania u wybrzeży Ocracoke, co prowadzi ich do przygody obejmującej dwa kontynenty. Muszą przechytrzyć złowrogą grupę poszukiwaczy skabów, którzy nie cofną się przed niczym, by zdobyć skrzynię i wykorzystać jej zawartość do realizacji swoich planów".

Netflix nie skomentował jeszcze sprawy pozwu.

O czym jest serial „Outer Banks” ?

Miejscowość Outer Banks znana jest z tego, że to popularne miejsce wypoczynku wśród spokojnych plaży i tajemniczych miejsc do nurkowania. W nowym serialu Netfliksa widzowie odkryją, że piaszczyste wybrzeża Karoliny Północnej są jednak dalekie od idyllicznego raju, jakim się wydają.

To opowieść o grupie przyjaciół, która określa się „Pogues” . Atak huraganu uruchamia łańcuch niespodziewanych wydarzeń, które zmuszają ich do podejmowania decyzji, które na zawsze zmienić mogą ich życia. Poszukiwania zaginionego ojca ich przywódcy, zakazane romanse i eskalacja konfliktu między Pogues i ich rywalami sprawiają, że lato staje się pełne przygód.

