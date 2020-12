Debiut Harry'ego i Meghan na Spotify. Jest pierwszy podcast pary „2020 Archewell Audio Holiday Special”

W połowie grudnia tego roku na Spotify pojawił się podcast Archewell Audio, za który odpowiada była książęca para Harry i Meghan Markle. Jak zapowiadano, Harry i Meghan będą zapraszać gości do nagrań i dzielenia się spostrzeżeniami na temat bieżących wydarzeń. Media rozpisywały się, że umowa byłej pary książęcej ze Spotify może opiewać na nawet 30 milionów funtów.

Pierwszy odcinek podcastu Harry'ego i Meghan

29 grudnia ukazał się – zgodnie z zapowiedziami, że dojdzie do tego w okresie świąteczno-noworocznym – pierwszy odcinek podcastu Archewell Audio zatytułowany „2020 Archewell Audio Holiday Special”. Jako pierwszy głos zabiera Harry, który rzuca jedynie „2020, to rok, który..”., a kolejni goście dokańczają myśl. To jedynie krótki wstęp, a dopiero później Meghan i Harry witają się ze słuchaczami, dziękując wszystkim, którzy walczyli z pandemią i kierując swoje myśli ku tym osobom, które straciły w ostatnim czasie bliskich.

Na nagraniu, poza Meghan i Harrym, można usłyszeć m.in. Stacey Abrams, Christinę Adane, Tylera Perry'ego, Eltona Johna czy Jamesa Cordena.

Nie chcemy psuć zabawy, dlatego tylko napomkniemy, że poza wspomnianymi gośćmi i prowadzącymi, pojawia się też „gość specjalny” i warto dotrwać do końca podcastu. Dopiero wtedy można go usłyszeć.