Milionerzy. Pytanie o Tercet Egzotyczny zaskoczyło uczestnika. Znacie odpowiedź?

Pan Michał z Warszawy rozpoczął grę o milion złotych już w poprzednim odcinku. Bez większych problemów zdołał wygrać wtedy 40 tysięcy złotych. Mężczyzna zaniemówił jednak, gdy Hubert Urbański zadał pytanie o Tercet Egzotyczny za 125 tysięcy złotych.

Pytanie brzmiało: Dokończ przypomniany filmem J. Kondratiuka, przebój Tercetu Egzotycznego: "menuetti, piruetti, conga, bonga, castanietti, conga, bonga i cabasa..."

A: „driny zawsze pierwsza klasa”



B: „są z banana, z ananasa”

C: „wygibasy na golasa”

D: „Niasa, kasa i Mombasa”

Ostatnim kołem ratunkowym, jakim dysponował pan Michał był "telefon do przyjaciela". Mężczyzna zdecydował się z niego skorzystać i zadzwonić do swojej mamy, pani Stanisławy. Kobieta nie wskazała jednak jednej odpowiedzi, a powiedziała, że najbardziej prawdopodobne wydają się jej dwie – C oraz D.

Ostatecznie pan Michał zaznaczył C i niestety nie wygrał kolejnej kwoty gwarantowanej, ponieważ poprawną odpowiedzią była B – „są z banana, ananasa” . Mężczyzna zakończył grę z gwarantowanymi 40 tys. złotych.

Czytaj też:

Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała przeprosiny. „Poniosło mnie”