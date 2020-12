Filmy, których premierę przełożono na 2021 rok. Pełna rozpiska z datami

„Coming 2 America” – 5 marca



Akeem dowiaduje się, że ma w Ameryce syna i natychmiast tam wraca, by poznać swojego potomka a zarazem następcę tronu Zamundy.



„King's Man: Pierwsza misja” – 12 marca



Gdy najgorsi w historii tyrani i zbrodnicze umysły łączą się, by opracować plan wojny, która zniesie z powierzchni Ziemi miliony istnień, jeden człowiek musi podjąć wyścig z czasem, aby ich powstrzymać.



„Morbius” – 19 marca



Biochemik Michael Morbius, próbując wyleczyć się z rzadkiej choroby krwi, niechcący zaraża się pewnym rodzajem wampiryzmu.



„No Time to Die” – 2 kwietnia



Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.



„Ciche miejsce 2” – 23 kwietnia



W następstwie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w domu Abbottów, rodzina (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) musi stawić czoła temu, co dzieje się poza domem, temu, jak wygląda teraz świat. Wie, że kluczem do przetrwania jest cisza. Idąc w nieznane, Abbottowie szybko przekonają się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie…



„Czarna Wdowa” – 7 maja

Natasha Romanoff / Czarna Wdowa, po wydarzeniach z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów zmuszona jest do walki ze złoczyńcą nazywanym Taskmaster.



„Free Guy” – 21 maja



Pracownik banku odkrywa, że jest postacią niezależną w brutalnej przygodowej grze akcji.



„Spirala: Nowy rozdział serii Piła” – 21 maja



Młody arogancki detektyw Ezekiel „Zeke” Banks i jego nowy policyjny partner prowadzą śledztwo w sprawie sadystycznych morderstw, które przypominają serię krwawych zbrodni sprzed lat. Przekonany o swojej przenikliwości Zeke, nie zdaje sobie sprawy, że krok po kroku daje się wciągnąć w wyszukaną i przemyślaną grę. W szalonym umyśle mordercy zrodził się plan tak okrutny, że nawet policyjni weterani nie wyobrażają sobie tego, co nadchodzi…



„Godzilla kontra Kong” – 21 maja



Stopniowa koegzystencja Tytanów z ludzkością zostaje zachwiania, gdy ze sobą spotykają Godzilla i Kong. Ich walka pokaże, który z nich zostanie Królem Potworów i nowym przywódcą Tytanów. Z kolei gdy organizacja Monarch wyrusza w niebezpieczną misję, by odkryć wskazówki na temat pochodzenia Tytanów, rodzi się ludzki spisek grożący unicestwieniem zarówno dobrych, jak i złych potworów[1].



„Szybcy i wściekli 9” – 28 maja



Produkcja jest dziewiątą częścią cyklu filmów Szybcy i wściekli. W planach pozostają jeszcze dwa filmy.



„Pogromcy duchów. Dziedzictwo” – 11 czerwca



Kolejny rozdział oryginalnego uniwersum Ghostbusters. Samotna matka i jej dwoje dzieci przybywają do małego miasteczka, gdzie odkrywają tajemnicze połączenie z oryginalnymi pogromcami duchów oraz sekretny spadek, który pozostawił im dziadek.



„In the Heights” – 18 czerwca



Dramat muzyczny w reżyserii Jona M. Chu na podstawie scenariusza Quiary Alegría Hudes.



„Top Gun: Maverick” – 2 lipca



Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny.

Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.



„Wyprawa do dżungli” – 30 lipca



Charyzmatyczny kapitan łodzi i odważna badaczka dzikiej przyrody wyruszają na wyprawę przez amazońską dżunglę by odnaleźć drzewo życia.



„Candyman” – 27 sierpnia



Amerykański film slasher o zjawiskach nadprzyrodzonych wyreżyserowany przez Nię DaCostę i napisany przez Jordana Peele'a, Wina Rosenfelda i DaCostę.



„Śmierć na Nilu” – 17 września



W czasie wakacji spędzanych nad Nilem Hercules Poirot będzie musiał rozwiązać sprawę morderstwa młodej milionerki.



„Diuna” – 1 października



Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, będącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji we wszechświecie.



„Halloween Kills” – 15 października



Slasher wyreżyserowany przez Davida Gordona Greena i napisany przez Greena, Danny'ego McBride'a i Scotta Teemsa. Film jest kontynuacją „Halloween” w 2018 roku i dwunastą odsłoną serii „Halloween”.



„Eternals” – 5 listopada



Opowieść o Eternals - przedwiecznej rasie nieśmiertelnych istot, które zamieszkiwały Ziemię i ukształtowały jej historię.



„West Side Story” – 10 grudnia



Film Stevena Spielberga, stanowiący adaptację broadwayowskiego musicalu z 1957 roku o tym samym tytule, który z kolei był inspirowany dramatem Williama Szekspira „Romeo i Julia”.Czytaj też:

