Anthony Hopkins wyznaje: Zapijałem się na śmierć. Zmierzałem do katastrofy

Anthony Hopkins zamieścił jednominutowe nagranie we wtorek w swoich mediach społecznościowych. Na początku zwrócił uwagę na to, że 2020 rok był trudny dla wielu ludzi. „Czterdzieści pięc lat temu miałem olśnienie. Zmierzałem do katastrofy, zapijając się na śmierć. Otrzymałem małą wiadomość, która brzmiała: »Chcesz żyć czy umrzeć?«. I chciałem żyć” – podkreślił. „Dzisiaj jest jutro, o które tak bardzo martwiłeś się wczoraj. Młodzi, po prostu pozostańcie na tej drodze. Nie poddawajcie się, walczcie dalej, bądźcie odważni, a potężne siły przyjdą wam z pomocą” – zapewnił aktor.

83-letni aktor zakończył nagranie życząc wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i stwierdził, że jest przekonany, że 2021 rok będzie lepszy niż 2020.

