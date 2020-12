Alexander Wang oskarżany o napaści seksualne. „Złapał mnie za krocze”

W poniedziałek dwa popularne konta na Instagramie – S --- Model Management (SMM) i Diet Prada – udostępniły posty zawierające oskarżenia wysuwane w mediach społecznościowych przez ludzi w kierunku Wanga. Podczas gdy większość z tych osób chce pozostać aninimowa, dwie osoby zgodziły się porozmawiać o sprawie z „Insiderem”.

Jedną z nich jest Nick Ward, którego tweet również został udostępniony przez popularne instagramowe konta. Jak przekazał mężczyzna, projektant miał złapać go za krocze podczas imprezy na Brooklynie w Nowym Jorku w 2017 roku. – Przechodząc, zamachnął się, ścisnął mnie (za krocze – red.) i poszedł dalej – opowiada Ward. – Poruszali się dość szybko i zanim się zorientowałem, co się stało, odwróciłem się do znajomych i powiedziałem: „Ten facet właśnie złapał mnie za penisa”. A oni na to: „To był Alexander Wang” – wyjasnił.

Drugim mężczyzną, który oskarżył projektanta jest Owen Mooney. Nagrał w tej sprawie także filmik na TikToku już 11 grudnia. Jak wyjaśnił, do sytuacji doszło w 2017 roku w zatłoczonym nowojorskim klubie podczas występu rapera CupcakeKe. Projektant miał zacząć nagle dotykać jego nogi i krocza. – Całkowicie zamarłem – opowiada i dodaje, że gdy spojrzał w lewo i zobaczył, że to Alexander Wang jego szok był jeszcze większy. – Po prostu nie mogłem uwierzyć w to, co on robi – zaznaczył.

