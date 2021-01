Katarzyna Cichopek pojechała w góry. Internauci krytykują aktorkę

Katarzyna Cichopek jest aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia. Kilka dni temu pochwaliła się wyjazdem w góry, najpierw udostępniając zdjęcie z Doliny Strążyskiej w Tatrach. Jedna z internautek zauważyła, że jeszcze dzień wcześniej aktorka spacerowała po Gdańsku. „Jakież to dziwne. Podobno nie wolno wyjeżdżać, przemieszczać się i tak dalej. No ale cóż, niektórych to nie obowiązuje i latają z Gdańska do Zakopca” – napisała.

Katarzyna Cichopek w górach. Internauci komentują

Wprawdzie autorka wspomnianego komentarza napisała o zakazie przemieszczania się, który nie obowiązuje, to lektura innych wpisów sugeruje, że wielu internautów ma żal do Cichopek. „Bez noclegu? Czy dla Pani można wynajmować?” – dopytywała jedna z użytkowniczek.

Krytyczne opinie pojawiły się pod kolejnym zdjęciem, na którym gwiazda pozowała na tle Tatr. Jedna z komentujących zastrzegła, że lubi Cichopek i nie zamierza jej krytykować za wyjazd w góry, ale „po ludzku jest jej cholernie przykre”. „Też mam 2 dzieci i chcieliśmy jechać na ferie w góry ale no niestety nie uda się. A jak widzę zdjęcia gwiazd w cudownych sceneriach to tak się zastanawiam, kto tu jest ponad prawem” – dodała.

Nie wszyscy jednak krytykowali aktorkę, a jedna z mieszkanek Zakopanego potwierdziła, że obecnie w jej mieście przebywa wielu turystów, z czego część przyjechała kamperami. „Dla chcącego nic trudnego. Dajcie spokój z hejtem” – zaapelowała.

