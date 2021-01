Dwight jak Neo z filmu „Matrix”. Twórcy „Biura” pokazali niepublikowany wcześniej materiał!

W opublikowanym fragmencie Pam (Jenna Fischer) oraz Jim (John Krasinski) przy wsparciu ochroniarza Hanka (Hugh Dane), próbują przekonać Dwighta (Rainn Wilson), że ma szansę dołączyć do podziemnej armii, aby pomóc uwolnić ludzkość. Swoją decyzję, podobnie jak Neo w filmie „Matrix” , Dwight podejmuje poprzez wybranie jednej z dwóch zaoferowanych mu tabletek.

twitter

Nowa scena pojawiła się na Twitterze w ramach ogłoszenia informacji, że „Biuro” przenosi się do Peacock ze swojego poprzedniego domu – Netfliksa.

„»Biuro« ponownie będzie w rodzinie NBC, a to otwiera nam dostęp do wielu dodatkowych materiałów, które pierwotnie nakręciliśmy” – przekazał producent wykonawczy Greg Daniels w oświadczeniu. „Zespół Peacock chciał stworzyć ostateczne miejsce docelowe dla fanów, więc wróciłem do swoich materiałów i znalazłem niepublikowane wcześniej treści, które zostały wycięte, ale nadal są fajne do oglądania” – dodał.

„Biuro” było nadawane na antenie NBC w latach 2005-2013. Serial zdobył pięć nagród Emmy w trakcie dziewięciu sezonów i nagrodę Peabody w 2006 roku. Dzięki streamingowi i Netfliksowi zyskał „drugie życie” i nowe pokolenie widzów, a według szacunków Nielsena w 2018 roku serial był transmitowany przez około 52 miliardy minut.

Czytaj też:

Legendarny dziennikarz Larry King trafił do szpitala. Jest chory na COVID-19