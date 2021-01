To najczęściej piracone seriale 2020 roku. „Gra o tron” zdetronizowana!

10. „Flash”



Młody naukowiec w wyniku eksplozji laboratorium i porażenia piorunem zostaje obdarzony niesamowitą szybkością, którą wykorzystuje do walki ze złem.



9. „Arrow”



Po katastrofie morskiej na bezludnej wyspie zostaje odnaleziony milioner. Gdy mężczyzna wraca do cywilizacji, postanawia walczyć ze złem i łapać przestępców.



8. „Outsider”



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



7. „The Walking Dead”



Świat opanowały zombie. Grupka ocalałych szuka bezpiecznego schronienia.



6. „Rick i Morty”



Ekscentryczny naukowiec Rick udaje się ze swoim wnukiem Mortym do najdziwniejszych miejsc w galaktyce i alternatywnych rzeczywistości.



5. „Star Trek: Picard”



Patrick Stewart powraca w roli Jean-Luca Picarda, którego grał przez siedem sezonów Star Trek: Pokolenia. W nowej serii zobaczymy kolejny rozdział życia tego ikonicznego bohatera.



4. „Wikingowie”



Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy łupieżcze odbywały się nie tylko na wschód, ale także w kierunku przeciwnym.



3. „Westworld”



Naukowiec tworzy futurystyczny park rozrywki, który zamieszkany jest przez posiadające sztuczną inteligencję tzw. "hosty".



2. „The Boys”



Grupa samozwańczych obrońców sprawiedliwości przeciwstawia się superbohaterom, którzy nadużywają swoich mocy.



1. „Mandalorian”

Samotny łowca głów przemierza najdalsze zakątki galaktyki, z dala od władzy Nowej Republiki.Czytaj też:

Dwight jak Neo z filmu „Matrix”. Twórcy „Biura” pokazali niepublikowany wcześniej materiał!