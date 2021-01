Prognozy „Variety”. Które produkcje powalczą o Oscara w kategorii „najlepszy film”?

„Variety” podkreśla, że w żadnym wypadku nie oznacza to, że filmy wyróżnione przez nich na liście zdobędą rzeczywiście nominacje oscarowe w kategorii „najlepszy film”. Są to wyłącznie przewidywania, które opierają się na dotychczasowych ocenach krytyków. Jakie 25 filmów znalazło się na liście? Sprawdźcie sami.

1. „Nomadland”



Film opowiada o Fern (Frances McDormand), kobiecie bezdomnej, która podróżuje po zachodzie Stanów Zjednoczonych furgonetką w poszukiwaniu pracy. Fern straciła wszystko, co miała podczas Wielkiej Recesji i szuka mądrości życiowych i gościnności u prawdziwych nomadów w USA. W obsadzie filmu zobaczymy jeszcze między innymi Davida Strathairna i Petera Spearsa.



2. „Proces Siódemki z Chicago”



W 1968 roku „Siódemka z Chicago” w składzie: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines i Lee Weiner – zostali oskarżeni przez rząd federalny USA między innymi o spisek i podżeganie do zamieszek, które miały miejsce w Chicago w stanie Illinois przy okazji Narodowej Konwencji Demokratów. Uczestnicy protestów domagali się zakończenia wojny w Wietnamie. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tą sprawą – więcej nie opisujemy, ponieważ o tym właśnie jest ten film.

W obsadzie nadchodzącej produkcji zobaczymy: Yahye Abdula-Mateena II (Bobby Seale), Sashę Barona Cohena (Abbie Hoffman), Daniela Flaherty'ego (John Froines), Josepha Gordona-Levitta (Richard Schultz), Michaela Keatona (Ramsey Clark), Dranka Langellę (Julius Hoffman), Johna Carrolla Lyncha (David Dellinger), Eddie'ego Redmayne'a (Tom Hayden), Noah Robbinsa (Lee Weiner), Marka Rylance'a (William Kunstler), Alexa Sharpa (Rennie Davis), Jeremy'ego Strona (Jerry Rubin), Kelvina Harrisona Jr. (Fred Hampton), Williama Hurta (John N. Mitchel), J. C. MacKenzie'ego (Tom Foran), Bena Shenkmana (Leonard Weinglass), Maxa Adlera (Stan Wojohowski).

Aaron Sorkin pierwotnie napisał scenariusz do filmu w 2007 roku z zamiarem zaangażowania w reżyserię filmu Stevena Spielberga. Ten jednak ostatecznie zrezygnował z tego projektu i Sorkin sam został reżyserem w 2018 roku. W tym samym miesiącu dołączyła do projektu większość obsady. Obraz kręcono jesienią 2019 roku w Chicago i okolicach New Jersey.



3. „Minari”

Film opowiada o koreańsko-amerykańskiej rodzinie, która przeprowadza się na farmę w Arkansas w poszukiwaniu własnego „amerykańskiego snu”. Dom rodziny zmienia się jednak nie do poznania, gdy pojawia się w nim przebiegła, wulgarna, ale niesamowicie kochająca babcia.

Za reżyserię i scenariusz do filmu odpowiada Lee Isaac Chung. W serwisie Rotten Tomatoes, agregującego recenzję film ma średnią ocenę 8,6/10. Metacritic przyznał filmowi średnią ważoną ocenę 88/100.



4. „Mank”

„Mank” jest pierwszym filmem fabularnym w reżyserii Davida Finchera od czasu „Zaginionej dziewczyny” z 2014 roku. Jest to swoista kronika pracy Hermana Makiewicza (Gary Oldman) nad ukończeniem scenariusza „Obywatela Kane'a” dla Orsona Wellesa (Tom Burke).



Film kręcony był w Kemper Campbell Ranch w Victorville w Kalifornii, gdzie Mankiewicz spędził ponad dwa miesiące, pracując nad pierwszym szkicem scenariusza, który powszechnie uważany jest za jeden z najlepszych, jakie kiedykolwiek powstały. Na ranczo obowiązywał zakaz spożywania alkoholu, dzięki czemu Mankiewicz, znany z hulawczego trybu życia, pozostał tam trzeźwy. Początkowo zatytułowany „American” scenariusz liczył 300 stron. Został dogłębnie przeredagowany i zredukowany ostatecznie do 156 kartek. Legendarne pozostaje jednak wciąż pytanie – kto napisał „Obywatela Kane'a”, gdyż w napisach końcowych obrazu przy scenariuszu widnieje zarówno nazwisko Wellesa jak i Mankiewicza.



5. „One Night in Miami”

Pierwszy film afroamerykańskiej reżyserki (Regina King), który miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Wenecji 7 września 2020 roku. W obrazie zagrali Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom, Jr.



Produkcja jest fikcyjną relacją z jednej niesamowitej nocy w 1964 roku, podczas której cztery ikony sportu, aktywizmu i muzyki – Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown i Sam Cooke – spotkali się, aby omówić swoje role w ruchu na rzecz praw obywatelskim i przewrocie lat 60.



6. „The Father”



Reżyserem jest Florian Zeller, znany francuski powieściopisarz. W rolach głównych wystąpili: Olivia Colman, Mark Gatiss, Anthony Hopkins, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams.

Film powstał na kanwie sztuki teatralnej Zellera, która miała swoją premierę w 2012 roku w Theatre Hebertot w Paryżu. W 2014 roku przedstawienie otrzymało nagrodę Moliera.

O czym jest film? Mężczyzna odmawia wszelkiej pomocy od swojej córki, gdy się starzeje. Kiedy próbuje zrozumieć to, co się z nim dzieje z wiekiem, zaczyna wątpić w swoich bliskich, własny umysł, a nawet rzeczywistość.



7. „Ma Rainey: Matka bluesa”



Chicago, rok 1927. Podczas sesji nagraniowej narastają napięcia pomiędzy piosenkarką Ma Rainey (Viola Davis), ambitnym trębaczem z jej zespołu (Chadwick Boseman) oraz białymi managerami, którzy za wszelką cenę chcą kontrolować poczynania legendarnej „Matki bluesa”. Film na podstawie nagrodzonej Pulitzerem sztuki Augusta Wilsona.

Reżyserem filmu „Ma Rainey: Matka bluesa” jest George C. Wolfe. W rolach głównych występują: Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo, Michael Potts, Glynn Turman, Dusan Brown i Taylour Paige.



8. „Judas and the Black Messiah”



Film w reżyserii Shaka Kinga. Historia Freda Hamptona, afroamerykańskiego działacza społecznego, wiceprzewodniczącego sekcji Czarnych Panter w Illinois, który został zdradzony przez swojego ochroniarza Williama O'Neala, który okazał się agentem FBI.

Główne role w obrazie zagrali: Lakeith Stanfield, Daniel Kaluuya, Dominique Fishback, Jesse Plemons, Martin Sheen, Dominique Thorne, Algee Smith, Lil Rel Howery, Jermaine Fowler.



9. „News of the World”



Film jest owocem współpracy Toma Hanksa z reżyserem Paulem Greengrassem, z którym aktor nakręcił już w 2013 roku obraz „Kapitan Phillips”. W filmie zagrali ponadto: Michael Covino, Fred Hechinger, Neil Sandilands, Thomas Francis Murphy, Mare Winningham, Elizabeth Marvel i Chukwudi Iwuji. Producentami filmu są Gary Goetzman, Gregory Goodman, Gail Mutrux, Steven Shareshian i Tore Schmidt.

Akcja filmu rozgrywa się w 1870 roku. Owdowiały weteran, kapitan Jefferson Kyle Kidd (Hanks), podróżuje z miasta do miasta, dzieląc się wiadomościami z całego świata z ich mieszkańcami. W Teksasie spotyka 10-letnią Johannę (Helena Zengel), która została wychowana przez plemię Kiowa i teraz musi niechętnie wrócić do swojej biologicznej ciotki i wujka. W odpowiednim miejscu i we właściwym czasie Kidd zgadza się towarzyszyć Johannie w drodze do jej domu i wyruszają w zmieniającą życie podróż przez pustynie.



10. „Obiecująca. Młoda. Kobieta.”



Film w reżyserii Emerald Fennell z Carey Mullingan w roli głownej. Młoda kobieta, po przeżytej traumie i o tragicznej przeszłości, szuka zemsty na tych, którzy staną jej na drodze.

W filmie zagrali także: Bo Burnham, Laverne Cox, Molly Shannon, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Max Greenfield, Alison Brie, Christopher Mintz-Plasse, Connie Britton, Chris Lowell, Adam Brody, Sam Richardson.



11. „Sound of Metal”



Film w reżyserii Dariusa Mardera. Życie heavy-metalowego perkusisty staje na głowie, gdy zaczyna on tracić słuch. W głównych rolach: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Almaric, Lauren Ridloff.



12. „Da 5 Bloods”



Film Spike'a Lee. Czterej czarnoskórzy weterani wracają do Wietnamu dziesiątki lat po wojnie w poszukiwaniu szczątków swojego dowódcy... i ukrytego złota. W obsadzie: Delroy Lindo, Clarke Peters, Jonathan Majors, Chadwick Boseman, Isiah Witlock, Jr,, Norm Lewis.



13. „The Prom”



Dwie laureatki Oscara – Nicole Kidman za rolę Virginii Woolf w filmie „Godziny” i Meryl Streep, która łącznie otrzymała 21 nominacji do Oscara i otrzymała trzy („Sprawa Kramerów”, „Wybór Zofii”, „Żelazna Dama”), ponownie spotkały się na planie właśnie w tym filmie. „The Prom” to filmowa wersja broadwayowskiego musicalu, który otrzymał siedem nominacji do nagród Tony. Meryl Streep wcieliła się w rolę Dee Dee Allen, natomiast Nicole Kidman zagrała Angie Dickinson.

Reżyserem obrazu jest Ryan Murphy, znany z produkcji takich jak „American Horror Story”, „Pose”, „Glee”, „Wybory paytona Hobarta” czy „Konflikt”.

W obsadzie ponadto: Ariana Grande, Awkwafina, James Corden czy Andrew Rannells.

„The Prom” opowiadał będzie historię licealistki i lesbijki ze stanu Indiana, która chce zabrać swoją dziewczynę na bal, jednak spotyka się z odmową szkoły. W walce z niesprawiedliwością pomaga jej czterech aktorów z Broadwayu, którzy rozpaczają nad swoją utraconą sławą.



14. „The Mauritanian”



Film w reżyserii Kevina Macdonalda. Więzień przetrzymywany w Guantanamo bez wyroku przez dziesięć lat, szuka pomocy obrońcy, dzięki któremu odzyska wolność.

W obsadzie: Tahar Rahim, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley.



15. „Na lodzie”



Film Sofii Coppoli. Młoda mama niepewna wierności męża podąża jego tropem po Nowym Jorku wraz z ekscentrycznym ojcem-playboyem.

W obsadzie: Rashida Jones, Bill Murray, Marlon Wayans, Jessica Henwick, Jenny Slate.



16. „Niebo o północy”



Postapokaliptyczna opowieść, w której naukowiec Augustine (George Clooney) samotnie pracujący na Arktyce stara się powstrzymać Sully (Felicity Jones) i resztę lecących z nią astronautów przed powrotem do domu, gdy na świecie dochodzi do tajemniczej katastrofy. George Clooney reżyseruje adaptację głośnej książki Lily Brooks-Dalton „Dzień dobry, północy", a na ekranie poza Felicity Jones towarzyszą mu David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir i Tiffany Boone.

Film w reżyserii George'a Clooneya jest adaptacją uznanej przez krytyków powieści Lily Brooks-Dalton „Dzień dobry, północy”. W filmie wystąpią: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir, Kyle Chandler, Caoilinn Springall.



17. „Soul”



Animacja Pete'a Doctera. Joe Gardner prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys – zaczyna zadawać sobie pytania: „Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia?”.



18. „Pierwsza krowa”



Film w reżyserii Kelly Reichardt. Utalentowany kucharz jedzie na zachód i dołącza do grupy traperów w Oregonie. Zaprzyjaźnia się z chińskim imigrantem szukającym szczęścia, wkrótce obaj współpracują, budując udany biznes.

W obsadzie: John Magaro, Orion Lee.



19. „Amonit”



Saoirse Ronan („Lady Bird”, „Małe kobietki”) i Kate Winslet („Titanic”, „Lektor”, „Zakochany bez pamięci”), szukają starożytnych skamieniałości i rodzi się między nimi uczucie.

Kate Winslet gra w filmie Mary Anning, kobietę, która od dziecka zajmuje się szukaniem skamieniałości. Ze zwiastuna dowiadujemy się, że gdy była małą dziewczynką znalazła skamieniałość, która została umieszczona w muzeum. Na co dzień Anning mieszka na surowym wybrzeżu na południu kraju. Poszukuje pospolitych skamieniałości, które mogłaby sprzedać turystom, aby utrzymać siebie i swoją chorą matkę. Pewnego dnia w drzwiach jej zakładu zjawia się mężczyzna z żoną Charlotte Murchison (Saoirse Ronan), oznajmiając, że jego ukochana „cierpi na melancholię”. Prosi Anning, aby przyjęła jego żonę i dała jej jakieś zajęcie, w zamian oferuje dużą sumę pieniędzy.

Reżyserem obrazu jest Francis Lee („Piękny kraj”).



20. „Palm Springs”



Max Barbakow w swoim filmie przedstawia losy beztroskiego Nyles (Andy Samberg) i zadeklarowanej singielki Sarah (Cristin Milioti), którzy poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.



21. „The United States vs. Billie Holiday”



Film Lee Danielsa. Film opowie historię Billie Holiday i jej zmagań ze sławą, miłością i uzależnieniem. Uwielbiana przez fanów piosenkarka była na celowniku agentów federalnych, którzy prowadzili tajną operację, mającą na celu powstrzymanie jej przed śpiewaniem protest-songu "Strange Fruit".

W obsadzie: Andra Day, Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, Garrett Hedlund, Rob Morgan, Da'Vine Joy Randolph, Tyler James Williams.



22. „Tenet”



Głównym bohaterem filmu „Tenet” Christophera Nolana jest agent CIA, grany przez Johna Davida Washingtona. Postać uzbrojona jest w jedno słowo – „TENET” i walcząc o przetrwanie całego świata, podróżuje przez mroczne przestrzenie międzynarodowego szpiegostwa z misją, która rozwinie się poza czas rzeczywisty. W filmie występują między innymi także: Elizabeth Debicki, Robert Pattinston, Kenneth Branagh, Michael Caine, Fiona Dourif, Clemence Poesy czy Andrew Howard.

Nieco o fabule zdradza także sam tytuł filmu – „Tenet”. Słowo jest palindromem – wyrażeniem brzmiącym tak samo, czytanym od lewej do prawej i od prawej do lewej. To tłumaczy też ciekawe zabiegi pokazane już w pierwszym zwiastunie, gdy statek płynie do tyłu czy samochód nagle zmienia kierunek spadania przy wypadku. Najnowszy trailer filmu koncentruje się na długich sekwencjach akcji, podczas gdy poprzednie podkreślały szpiegowskie aspekty fabuły. Mimo, że nowa zapowiedź trwa trzy minuty, nadal fabuła filmu nie jest do końca jasna. Na tym też zależało samemu twórcy.



23. „Cząstki kobiety”



Anglojęzyczny debiut węgierskiego reżysera Kornéla Mundruczó został stworzony na podstawie scenariusza jego żony Katy Wéber („Biały Bóg”, „Księżyc Jowisza”, „Afta”). Producentem wykonawczym jest Martin Scorsese, a muzykę stworzył Howard Shore. Vanessa Kirby oraz Shia LaBeouf wcielają się w filmie w bostońską parę, która przeżywa kryzys po śmierci swojego dziecka podczas nieudanego porodu.

W swojej recenzji dla portalu IndieWire David Ehrlich napisał: „To rodzaj filmu, którego nie tworzysz, jeżeli nie musisz”. Xan Brooks z „The Guardian” pisze z kolei: „Film, w którym mamy do czynienia z mistrzowskim aktorstwem, robi ogromne wrażenie. Głównie aktorzy podnoszą poprzeczkę: każdy z nich ma swoje własne miejsce na ekranie”. Steve Pond z The Wrap określa film „wyczerpującym, niepokojącym dramatem”. Pisze o pierwszej scenie, która trwa 20 minut i jest kręcona na jednym, nieprzerywanym ujęciu, prawie bez muzyki. Jak zaznacza autor, sekwencja jest porywająca nawet w najbardziej bolesnych, pełnych udręki momentach.



24. „Cherry”



Film braci Anthony'ego i Joe'ego Russo, opowiadający o medyku wojskowym cierpiącym na zespół stresu pourazowego i staje się seryjnym rabusiem po tym, jak zadłuża się z powodu swojego uzależenienia od narkotyków.

W rolach głównych: Tom Holland, Ciara Bravo, Kelli Berglund, Thomas Lennon.



25. „Supernova”



Sam i Tusker, którzy są ze sobą od 20 lat, postanawiają wybrać się w podróż po Anglii. Odwiedzają przyjaciół, rodzinę i bliskich, a także szczególne dla nich miejsca. Odkąd u jednego z nich zdiagnozowano postępującą chorobę, wspólny czas, który im jeszcze pozostał, jest najważniejszą rzeczą jaką mają. Obaj próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest miłość w obliczu nieuniknionej przyszłości.

Obraz w reżyserii Harry'ego Macqueena. W obsadzie: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter MacQueen, Nina Marlin.

Amerykańska Akademia Filmowa podjęła decyzję, że 93. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 25 kwietnia.

