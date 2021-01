Pazura o szczepieniu poza kolejnością: Nie żałuję

Wydłuża się lista znanych osób, które zostały zaszczepione, chociaż nie należą do tzw. grupy zero. Z takiej możliwości skorzystali już m.in. Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski czy Radosław Pazura. Jak zaznaczył ostatni z wymienionych, do akcji zaprosił go Warszawski Uniwersytet Medyczny, który wyjaśnił w korespondencji z aktorem, że dysponuje dodatkową pulą szczepień, „zupełnie niezależną od tej, która jest dedykowana strefie »zero»” .

Radosław Pazura zaszczepiony poza kolejnością. Co napisał WUM?

Aktor postanowił skorzystać z zaproszenia, co potwierdził w rozmowie z Polsat News. – Dla mnie sprawa była oczywista i jasna. Dostałem zaproszenie tak, jak wiele w swoim życiu dostałem zaproszeń związanych z akcjami charytatywnymi i z różnymi przedsięwzięciami, które niosą ze sobą jakąś wartość i mają pomóc w słusznej sprawie – podkreślił.

Pazura pokazał również wiadomość, jaką otrzymał od WUM. Wynikało z niej, że centrum medyczne placówki dostało 450 dodatkowych szczepionek z Agencji Rezerw Materiałowych. „Zgodnie z sugestią NFZ szczepieniami w dniu dzisiejszymi objęto też szereg osób ze świata kultury, m.in. aktorów, kompozytorów, reżyserów, którzy będą promować w Polsce akcję szczepień przeciw COVID-19” – brzmiał fragment wiadomości.

Z wypowiedzi aktora wynika, że jest zdziwiony zamieszaniem, jakie wybuchło po ujawnieniu informacji o zaszczepieniu go poza kolejnością. – Nie mam poczucia, że kogokolwiek wyparłem z kolejki, wręcz przeciwnie. Raczej się czułem wybranym do tego, żeby dobrze móc promować całą akcję szczepień, żeby to było wiarygodne i żeby miało to sens. Oczywiście, że nie żałuję i jestem wręcz zdumiony tym co się wydarzyło – skomentował raz jeszcze odnosząc się do słów krytyki pod jego adresem.

