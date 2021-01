Harry Styles nie jest już wolny. Spotyka się z 36-letnią Olivią Wilde

Olivia Wilde reżyseruje obecnie film „Don't Worry Darling”, w którym także zagra. Oprócz niej pojawią się w obrazie także sam Harry Styles oraz Florence Pugh, Chris Pine, Gemma Chan i KiKi Layne. Produkcja opowiadać ma o nieszczęśliwej gospodyni domowej w latach 50., która odkrywa niepokojącą prawdę, podczas gdy jej mąż skrywa mroczny sekret.

Nie jest pewne, czy Wilde i Styles poznali się właśnie na planie tego filmu, jednak wszystko wskazuje na to, że między nimi zaiskrzyło, co nie do końca podoba się fankom muzyka na całym świecie. Nie jest to pierwszy raz, gdy wielbiciele Stylesa reagują w ten sposób. Przypomnijmy wcześniej muzyk spotykał się m.in. z Kendall Jenner, Taylor Swift czy francuską modelką Camille Rowe.

Styles i Wilde zostali sfotografowani podczas ślubu przyjaciela i agenta muzyka Jeffa Azoffa. Ponownie paparazzi zrobili im zdjęcie, gdy dotarli wspólnie do domu Stylesa w Los Angeles.

