Wcieli się w królową Elżbietę II w 5. sezonie „The Crown”. Imelda Staunton opowiedziała o swoich obawach

– Myślę, że moim dodatkowym wyzwaniem – jakbym potrzebowała kolejnego – jest to, że odgrywać będę wersję królowej, z którą jesteśmy nieco bardziej zaznajomieni. W przypadku Claire Foy była to właściwie historia, a ja gram Elżbietę II, którą znamy i ludzie mogą powiedzieć: „przecież ona tak nie robi” , „ona taka nie jest” – wyjaśniła.

Staunton pytana była także o to, czy uważa, że na początku każdego odcinka „The Crown” powinno być wyjaśnienie, że wydarzenia w nim przedstawione nie są oparte na prawdziwych wątkach historycznych. – Myślę, że to musi być decyzja producentów i reżyserów. To nie jest historia zaczerpnięta z pamiętników. Musisz użyć swojej wyobraźni i też pozwolić widzom na to, aby mogli użyć odrobiny inteligencji. Nie możemy wiedzieć dokładnie tego, o czym rozmawiały Małgorzata i Elżbieta – przyznała.

Kiedy 5. sezon „The Crown” pojawi się na Netfliksie?

Przypomnijmy, producenci „The Crown” , z powodu pandemii koronawirusa, podjęli decyzję, że kamery na planie 5. sezonu serialu uruchomione zostaną w 2021 roku. Wszystko zatem wskazuje na to, że kolejną część historii zobaczymy dopiero w 2022 roku. Podobna sytuacja w „The Crown” miała miejsce w przypadku sezonów drugiego i trzeciego, pomiędzy którymi występowała prawie dwuletnia przerwa.

Sezon 5. „The Crown” planowo miał być tym ostatnim, jednak na początku lipca twórca produkcji Peter Morgan poinformował, że zdecydował się, iż powstanie 6. cześć popularnej serii. Pokaże on historię sięgającą początków 2000 roku, więc nie zobaczymy momentu, gdy księżna Meghan Markle poślubia księcia Harry'ego.

Serial „The Crown” opowiada o losach Elżbiety II i całej rodziny królewskiej, gdy przejmuje ona tron po śmierci króla Jerzego VI. Wszystkie dotychczasowe serie oglądać możemy na Netflix.

