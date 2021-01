Kim i Kanye jednak nie wezmą rozwodu? Celebrytka martwi się o dzieci

W środę 6 stycznia portal Page Six, powołując się na wielu anonimowych informatorów podał, że 40-letnia bizneswoman Kim Kardashian oraz 43-letni raper i producent Kanye West, biorą rozwód po ponad 6 latach małżeństwa. Podano, że celebrytka zatrudniła już Laurę Wasser – prawniczkę gwiazd, która specjalizuje się w rozwodach.

Nowe informacje w sprawie opublikował portal E! Online. Jak czytamy, gwiazda reality TV i raper rzeczywiście postanowili się rozstać, jednak Kim nie wystąpiła jeszcze o rozwód. Dlaczego? – Chce się upewnić, że podejmie właściwą decyzję w kontekście dzieci – podaje anonimowe źródło portalu. Kim i Kanye, którzy ujawnili swój związek w 2012 roku, wspólnie mają czwórkę dzieci: 7-letnią North West, 5-letniego Sainta Westa, 2-letnią Chicago West i 20-miesięcznego Psalma Westa.

– Doszło do tego, że od miesięcy nie spędzali razem czasu. Widywali się ze względu na dzieci, ale mieszkają osobno. Kim wie, że małżeństwo się skończyło. Wie to od dłuższego czasu – informuje. – Nie chodzi już o samo małżeństwo, bo ona zawsze będzie się troszczyć o Kanye, ale między nimi to koniec. Kim teraz koncentruje się na tym, co najlepsze dla dzieci. To dla niej trudna decyzja i zastanawia się nad tym – czytamy.

Choroba Kanye'ego Westa

Przypomnijmy, Kanye West tuż po wydaniu albumu „Ye” w 2018 roku ujawnił, że zdiagnozowano u niego chorobę afektywną dwubiegunową. – Kiedy masz atak, jesteś nadpobudliwy na każdym poziomie. Moje doświadczenie z tym wygląda tak, bo każdy ma inne, że wszyscy ludzie są aktorami. Wszystko jest spiskiem. Czujesz, że rząd włożył ci do głowy czip, aby cię śledzić. Czujesz, że jesteś nagrywany i wiele innych rzeczy – mówił o swojej chorobie w „Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać” – programie prowadzonym przez Davida Lettermana na Netfliksie. – Są też momenty, w których czujesz, że wszyscy chcą cie zabić. Nie ufasz prawie nikomu – dodawał.

Związek Kardashian-West

Kim Kardashian i Kanye West pobrali się 24 maja 2014 roku w historycznym miejscu – Forte di Belvedere, XVI-wiecznej fortecy na szczycie wzgórza w pobliżu rzeki Arno we Florencji we Włoszech. Wspólnie mają czwórkę dzieci – North urodzoną 15 czerwca 2013 oraz syna Sainta urodzonego 5 grudnia 2015. Ponadto wynajęte surogatki urodziły kolejne dzieci pary: córkę Chicago (ur. 16 stycznia 2018) oraz syna Psalma (ur. 10 maja 2019).

