Weronika Marczuk podzieliła się rodzinnym zdjęciem. Pokazała partnera

„No to Wesołych Świąt!” – życzyła Weronika Marczuk w opisie do fotografii. Jak wyjaśniła, jest to dla jej rodziny drugie i równie ważne Boże Narodzenie. „Tak samo się przygotowuje 12 potraw, tak samo się czeka pierwszej Gwiazdki, idzie się do cerkwi, zasiada się rodzinnie do stołu” – wyjaśniła. Dalej opisała także ciekawostki dotyczące tego święta na Ukrainie. Zapewniła, że zawsze są u nich kolędnicy i wyjaśniła między innymi, że Boże Narodzenie, nazwane na Ukrainie Rizdwo obchodzi się 12 dni.

Przy okazji postu z życzeniami, Weronika Marczuk na kilkunastu zdjęciach pokazała swoją córeczkę Anię oraz partnera. To pierwszy raz, gdy fani pisarki (których na Instagramie jest ponad 10,4 tys.) mogli zobaczyć całą trójkę na jednym zdjęciu.

Weronika Marczuk urodziła córkę Annę w styczniu 2020 roku. „Aneczko, patrzę na Ciebie i jestem już pewna: te ok. 17 500 dni mojego życia »przed« były tylko przygotowaniem do takiego Daru, jakim jesteś. Cudowne uczucie! Idziemy już razem przez życie, bądź szczęśliwą i silną kobietą, córeczko” – napisała wtedy w mediach społecznościowych, kierując swoje słowa do dziecka.

