Netflix inwestuje w Korei Południowej. Będą nowe treści, nie tylko „Dom z papieru”

Przypomnijmy, na Netfliksie znajdziemy już wiele południowokoreańskich treści w tym m.in.: „Kingdom”, „The King: Eternal Monarch”, „Start-Up” czy „It's Okay to Not Be Okay”.

W grudniu 2020 roku informowaliśmy, że platforma rozpoczyna nowy ekscytujący projekt – serial, który będzie koreańską adaptacją kultowego hiszpańskiego „Domu z papieru”. Akcja będzie rozgrywać się na Półwyspie Koreańskim. Reżyser adaptacji, Kim Hong-sun, to twórca takich telewizyjnych produkcji jak „The Guest”, „Voice” i „Black”, a zarazem uznany twórca kryminałów fantastycznych. Za scenariusz odpowiedzialny jest Ryu Yong-jae wraz z zespołem, w którego portfolio znajdują się m.in. jedna z produkcji Netflix pt. „Hologramowa miłość” („My Holo Love”) czy serial tvN pt. „Pamiętnik psychopaty” („Psychopath Diary”). Nowy projekt jest efektem współpracy BH Entertainment i Contents Zium.

W celu rozwoju współpracy z Koreą Południową Netflix wydzierżawił dwa nowe obiekty w Seulu. Jak podaje Deadline, jedna z nich to YCDSMC – Studio 139, gdzie streamer zajmie sześć scen i powierzchni pomocniczych – w sumie teren liczący około 9 tys. metrów kwadratowych. Trzy inne sceny Netflix będzie użytkował w Samsung Studio (około 7 tys. metrów kwadratowych). Oba te miejsca znajdują się na obrzeżach Seulu, w prowincji Gyeonggi.

Najlepsze koreańskie produkcje na Netfliksie

W 2020 roku Netflix skupił się na uzupełnianiu platformy o tytuły koreańskie. Subskrybenci otrzymali ponad 40 tytułów – filmów, seriali i dokumentów. Które z nich warto oglądać? Zrobiliśmy małą ściągawkę.

„Crash Landing on You” – ocena 8,8/10

Serial opowiada historię Yoon Se-ri, kobiety z Korei Południowej, która wskutek wichury przypadkowo rozbija się na terenie Korei Północnej.



„Arthdal Chronicles” – ocena 8,4/10

Mieszkańcy starożytnego miasta leżącego w mitycznej krainie próbują odnaleźć miłość pośród ciągłej walki o władzę i wpływy.



„Hospital Playlist” – ocena 8,7/10

Serial opowiada historię lekarzy i pielęgniarek pracujących w Yulje Medical Center. Skupia się na pięciu lekarzach, którzy zaprzyjaźnili się w chwili, gdy rozpoczęli studia medyczne w 1999 roku.



„Kingdom” – ocena 8,4/10

Zmarły król wraca do żywych i po świecie roznosi się tajemnicza choroba. Odważny książę musi teraz stawić czoła nowym wrogom, aby pokonać zło i uratować swój lud.



„Itaewon Class” – ocena 8,2/10

Łaknący sukcesu i zemsty były skazaniec z tragiczną przeszłością mierzy wysoko i otwiera bar w barwnej dzielnicy Seulu.



„Hi Bye, Mama!” – ocena 8/10

Yoo-ri nieoczekiwanie dostaje szansę na drugie życie. Postanawia więc wrócić do swojej małej córeczki i męża, który ma już nową żonę.



„Memories of the Alhambra” – ocena 7,8/10

Dyrektor firmy inwestycyjnej szuka twórcy nowatorskiej gry wykorzystującej rzeczywistość rozszerzoną. Na jego drodze staje jednak kobieta prowadząca hostel w Hiszpanii.



„Abyss” / „Eobiseu” – ocena 7,1/10

Prokurator odkrywa, że po wypadku obudziła się w zupełnie nowym wcieleniu. Wkrótce dowiaduje się też, że nie jest jedyną osobą, która żyje w nowym ciele.



„Vagabond” – ocena 8,3/10

Kiedy jego bratanek ginie w katastrofie lotniczej, kaskader Cha Dal-heon postanawia zbadać przyczyny wypadku z pomocą tajnej agentki Go Hae-ri.



„Hologramowa miłość” – ocena 7,6/10

Samotna kobieta nieoczekiwanie znajduje miłość, gdy nawiązuje więź z hologramem stworzonym na podobieństwo swojego genialnego twórcy.



„My Country: The New Age” – ocena 8,3/10

U kresu królestwa Goryeo po jednej stronie stoją liderzy dążący do wejścia w nową erę, a po drugiej zwyczajni ludzie, którzy ryzykują wszystko.



„The King: Eternal Monarch” – ocena 8,4/10

Współczesny cesarz Korei przechodzi przez tajemniczy portal do równoległego świata, w którym spotyka zadziorną policjantkę.



„Something in the Rain” – ocena 8,1/10

Yoon Jin-ah zawsze patrzyła na Seo Joon-hee jak na młodszego brata. Jednak dłuższa rozłąka potrafi zmienić przyjaźń z dawnych lat w coś poważniejszego.Czytaj też:

