Będzie ponowne spotkanie obsady „Biura”? Twórca serialu uchylił rąbka tajemnicy

– Myślę, że jest to bardziej prawdopodobne teraz, kiedy serial jest na Peacock, ale na razie nie ma takich planów – powiedział Daniels, pytany o możliwą „reaktywację” serialu lub ponowne spotkanie obsady we wspólnym projekcie. – Wydaje mi się, że teraz ludzie są na to bardziej otwarci. Problem w tym – co jeszcze można opowiedzieć o tych bohaterach? – przyznał. Dodał jednak przy tym, że „były rozmowy” na temat jednorazowego „programu specjalnego” – czegoś na podobieństwo tego organizowanego przez twórców „Przyjaciół” dla platformy HBO Max.

Serial „Biuro” zadebiutował w marcu 2005 roku i był kontynuowany przez 9 sezonów, zanim oficjalnie zdjęto go z anteny w maju 2013 roku. Fabuła podąża za Steve'em Carellem w roli Michaela Scotta, nieudolnym, jednak mającym dobre intencje menadżerem firmy papierniczej Dunder Mifflin oraz resztą jego pracowników i ich codziennym życiu. Oprócz Carella w serialu zagrali także m.in.: Mindy Kaling, John Krasinski, Rainn Wilson, B.J. Novak, Angela Kinsey i Jenna Fischer.

Jeżeli jesteś fanem serialu zapraszamy do zmierzenia się z naszymi quizami z 1. i 2. sezonu popularnej serii.

QUIZ:

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz 1. sezon serialu „Biuro”?QUIZ:

QUIZ z 2. sezonu serialu „Biuro”. Sprawdźcie swoją wiedzę!Czytaj też:

Netflix inwestuje w Korei Południowej. Będą nowe treści, nie tylko „Dom z papieru”