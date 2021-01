„Proces siódemki z Chicago” z najważniejszymi nagrodami Festiwalu Capri. Jakie inne obrazy wyróżniono?

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Capri Hollywood odbywa się co roku pod koniec grudnia lub na początku stycznia od 1995 roku. W tym roku impreza przyjęła formę całkowicie wirtualną, a jego zwieńczeniem było wręczenie nagród m.in. dla najlepszych filmów, reżyserów i aktorów 2020 roku.

Cztery nagrody - za najlepszy film, najlepszą rolę drugoplanową (Sacha Baron Cohen), najlepszą edycję i Capri Italian-American Artist of The Year (Frank Langella), otrzymał obraz Netfliksa w reżyserii Aarona Sorkina "Proces Siódemki z Chicago".

Inne najwyższe wyróżnienia przypadły:

Chloe Zhao za najlepszą reżyserię w kontekście filmu „Nomadland” z Frances McDormand

Anthony'emu Hopkinsowi dla najlepszego aktora za film „The Father”

Sophii Loren za „Życie przed sobą” - dla najlepszej aktorki

Amandzie Seyfried za „Mank” (najlepsza aktorka drugoplanowa)

Edoardo Pontiemu (scenariusz adaptowany) za „Życie przed sobą”

Lee Isaacowi Chung za najlepszy scenariusz oryginalny za „Minari”

„Proces siódemki z Chicago”

W 1968 roku „Siódemka z Chicago” w składzie: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines i Lee Weiner – zostali oskarżeni przez rząd federalny USA między innymi o spisek i podżeganie do zamieszek, które miały miejsce w Chicago w stanie Illinois przy okazji Narodowej Konwencji Demokratów. Uczestnicy protestów domagali się zakończenia wojny w Wietnamie. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tą sprawą – więcej nie opisujemy, ponieważ o tym właśnie jest ten film.

W obsadzie nadchodzącej produkcji zobaczymy: Yahye Abdula-Mateena II (Bobby Seale), Sashę Barona Cohena (Abbie Hoffman), Daniela Flaherty'ego (John Froines), Josepha Gordona-Levitta (Richard Schultz), Michaela Keatona (Ramsey Clark), Dranka Langellę (Julius Hoffman), Johna Carrolla Lyncha (David Dellinger), Eddie'ego Redmayne'a (Tom Hayden), Noah Robbinsa (Lee Weiner), Marka Rylance'a (William Kunstler), Alexa Sharpa (Rennie Davis), Jeremy'ego Strona (Jerry Rubin), Kelvina Harrisona Jr. (Fred Hampton), Williama Hurta (John N. Mitchel), J. C. MacKenzie'ego (Tom Foran), Bena Shenkmana (Leonard Weinglass), Maxa Adlera (Stan Wojohowski).

Aaron Sorkin pierwotnie napisał scenariusz do filmu w 2007 roku z zamiarem zaangażowania w reżyserię filmu Stevena Spielberga. Ten jednak ostatecznie zrezygnował z tego projektu i Sorkin sam został reżyserem w 2018 roku. W tym samym miesiącu dołączyła do projektu większość obsady. Obraz kręcono jesienią 2019 roku w Chicago i okolicach New Jersey.

Film oglądać można na platformie Netflix.

